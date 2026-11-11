Manovra 2027, vertice a Palazzo Chigi: correttivi mirati su sanità, pensioni e scuola

Nuovo vertice a Palazzo Chigi, incentrato sulla Manovra 2027, tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Hanno fatto il punto della situazione sulle principali questioni in vista dell’avvio dell’esame parlamentare. L’obiettivo condiviso, viene riferito da fonti di maggioranza, è rafforzare la legge di Bilancio nel corso dell’iter alle Camere attraverso correttivi mirati su alcune priorità, a partire da sanità, pensioni, scuola e università.

L’impegno della maggioranza è anche quello di lavorare a un pacchetto di emendamenti concordati, anche sulla base delle proposte dei gruppi parlamentari, nel rispetto degli equilibri finanziari della Manovra, si apprende da fonti di centrodestra al termine del vertice.

Vertice a Palazzo Chigi, Roma, 11 novembre 2026 (Foto LaPresse)

Lupi: “Ulteriore contributo delle banche non ci sarà”

“Ulteriori contributi da parte delle banche non ci saranno, nel senso che l’impianto della Manovra sulle entrate e sulle uscite generali è definito ed è corretto che rimanga così, non è che le banche, così come le imprese energetiche a cui abbiamo chiesto di un contributo sono soggetti a cui spingere i bottoni per tirare fuori le risorse. Le banche sono una struttura solida del Paese e quindi abbiamo chiesto loro un sacrificio e un contributo, ma d’altra parte vanno anche tutelate e devono essere solide”, ha detto Lupi dopo l’incontro. “Qualche alleato lo chiedeva? Vabbè, ma ognuno fa le sue le sue proposte e la legge di bilancio è stata una sintesi condivisa da tutti noi quattro, e quindi rimaniamo con l’impianto della legge di bilancio e adesso aspettiamo le proposte”.