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mercoledì 11 novembre 2026

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Manovra 2027, vertice a Palazzo Chigi: correttivi mirati su sanità, pensioni e scuola

Manovra 2027, vertice a Palazzo Chigi: correttivi mirati su sanità, pensioni e scuola
Vertice a Palazzo Chigi, Roma, 11 novembre 2026 (Foto LaPresse)
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Lo riferiscono fonti di maggioranza al termine dell’incontro: “Lavorare a un pacchetto di emendamenti rispettando gli equilibri finanziari”

Nuovo vertice a Palazzo Chigi, incentrato sulla Manovra 2027, tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Hanno fatto il punto della situazione sulle principali questioni in vista dell’avvio dell’esame parlamentare. L’obiettivo condiviso, viene riferito da fonti di maggioranza, è rafforzare la legge di Bilancio nel corso dell’iter alle Camere attraverso correttivi mirati su alcune priorità, a partire da sanità, pensioni, scuola e università.

L’impegno della maggioranza è anche quello di lavorare a un pacchetto di emendamenti concordati, anche sulla base delle proposte dei gruppi parlamentari, nel rispetto degli equilibri finanziari della Manovra, si apprende da fonti di centrodestra al termine del vertice.

Manovra 2027, vertice a Palazzo Chigi: correttivi mirati su sanità, pensioni e scuola
Vertice a Palazzo Chigi, Roma, 11 novembre 2026 (Foto LaPresse)

Lupi: “Ulteriore contributo delle banche non ci sarà”

“Ulteriori contributi da parte delle banche non ci saranno, nel senso che l’impianto della Manovra sulle entrate e sulle uscite generali è definito ed è corretto che rimanga così, non è che le banche, così come le imprese energetiche a cui abbiamo chiesto di un contributo sono soggetti a cui spingere i bottoni per tirare fuori le risorse. Le banche sono una struttura solida del Paese e quindi abbiamo chiesto loro un sacrificio e un contributo, ma d’altra parte vanno anche tutelate e devono essere solide”, ha detto Lupi dopo l’incontro. “Qualche alleato lo chiedeva? Vabbè, ma ognuno fa le sue le sue proposte e la legge di bilancio è stata una sintesi condivisa da tutti noi quattro, e quindi rimaniamo con l’impianto della legge di bilancio e adesso aspettiamo le proposte”.

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