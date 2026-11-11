Manovra 2027, Meloni spiega le misure in una serie di video sui social: “Stop bollo auto sarà strutturale”

Giorgia Meloni torna sui social e dal suo account X lancia una serie di video con cui illustrerà le principali misure della Manovra 2027, spiegando “i benefici concreti per cittadini, famiglie e imprese“. Il primo contenuto riguarda il bollo auto.

“Gli altri avevano promesso di eliminarlo. Noi lo abbiamo tolto per la stragrande maggioranza dei cittadini“, afferma l’inquilina di palazzo Chigi, domandando in maniera provocatoria “quanti partiti in Italia hanno promesso di abolire il bollo auto? Nel 2016 lo annunciava Renzi, nel 2019 Di Maio lo definiva una tassa odiosa da eliminare. L’elenco sarebbe lungo. La differenza è che loro lo hanno promesso e noi lo abbiamo fatto. Dal 2027 il bollo non si paga più sulla prima auto di proprietà fino a 80 kW – spiega quindi Meloni – , cioè sulla stragrande maggioranza delle macchine che vedete parcheggiate sotto casa, che sono utilizzate in città dalle famiglie. E il bollo è abolito anche sulla moto, senza limiti di cilindrata”.

Bollo auto: gli altri avevano promesso di eliminarlo. Noi lo abbiamo tolto per la stragrande maggioranza dei cittadini. In questi giorni vi racconterò, attraverso una serie di brevi video, le principali misure contenute nella manovra di bilancio e i benefici concreti per cittadini, famiglie e imprese. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 11, 2026

L’abolizione del bollo auto “è una misura che fa tornare direttamente nelle tasche delle famiglie italiane 2,3 miliardi di euro, perché mentre a sinistra c’è chi continua a proporre patrimoniali, noi le tasse sulla proprietà le tagliamo. E la misura è strutturale – ricorda la premier – quindi chi parlava di mancia o di provvedimento elettorale dovrà aggiornare i suoi contenuti”.