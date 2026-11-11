Gaza, Schlein al flashmob davanti alla Camera: “Aprire tutti i valichi per gli aiuti e missione Ue”

“Aprire i valichi per gli aiuti a Gaza”, “Subito missione Ue per Gaza”, “Stop genocidio”, “Basta disumanità a Gaza”, “Gaza annega, Meloni tace”. Questi gli slogan scanditi dai leader e dai parlamentari del campo progressista nel corso di un flashmob davanti a Montecitorio. “Oggi vogliamo dare un segnale unitario insieme agli altri parlamentari delle opposizioni per accendere un faro su quello che sta accadendo a Gaza, dove ci sono più di settantamila sfollati a causa degli alluvioni, e questo si somma al fatto che, come denunciamo da mesi, a Gaza si continua a morire, si continua a morire sotto le armi e i crimini del governo di Netanyahu e si continua a morire per la mancanza di aiuti, che è inaccettabile. Si sta violando ogni principio del diritto internazionale umanitario. Per questo chiediamo che si aprano tutti i valichi per far arrivare tutti gli aiuti umanitari indispensabili alla popolazione palestinese stremata. Chiediamo una missione Ue umanitaria perché l’Europa deve finirla con il doppio standard nel diritto internazionale e dare tutto il supporto al rispetto del diritto umanitario dei palestinesi”, ha detto la segretaria Pd Elly Schlein. “Noi continueremo a batterci perché il governo italiano tolga il veto che impedisce di sospendere l’accordo di associazione Ue-Israele e quindi all’Unione europea di avere una posizione più netta rispetto alla violazione costante del diritto umanitario”, ha aggiunto.