Forza Italia, Occhiuto: "Per arrivare al 10% alle politiche dobbiamo muoverci"

“Io spero che Forza Italia possa raggiungere almeno il risultato che ha ottenuto alle Europee, che era il 10%, però per farlo dobbiamo muoverci un po’”. Lo ha detto il presidente di Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, a margine del convegno ‘Il ponte che c’è già’ a Milano. Sulla necessità di lavorare a un partito più innovativo e aperto, il governatore ha risposto: “Io continuo a porre delle questioni che devono essere di stimolo. Oggi siamo qui con imprenditori, con fondi di investimento, c’è necessità che anche a livello nazionale Forza Italia recuperi la capacità di interloquire con il mondo dell’economia, che riesca a recuperare quella spinta di innovazione che ha avuto quando Berlusconi la creò. Credo che gli stimoli che ho cercato di offrire in questi mesi, abbiano generato qualche novità nell’interlocuzione all’interno del partito”.