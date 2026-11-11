Attacchi hacker, Tajani: “Non ci sono prove che l’Iran sia coinvolto. Non bisogna creare il panico”

Questa “non è una guerra con le armi, ma è una guerra che usa strumenti tecnologici per attaccare le democrazie occidentali e tutte le indagini portano verso est”: a dirlo è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite a ‘Mattino Cinque’. “Per quanto riguarda l’Italia, il gruppo No name è dichiaratamente filorusso“, ha aggiunto. “I francesi ritengono che ci sia l’Iran dietro, ma in Italia non abbiamo prove di questo”.

Sempre a proposito degli agli attacchi hacker avvenuti in questi giorni e di cui lui stesso è stato vittima, il ministro ha invitato a “rispondere con ironia per dimostrare che un governo serio non si fa intimorire. Io son dell’idea che non bisogna sottovalutare mai gli attacchi ibridi“, ha poi precisato, “ma non bisogna creare il panico, perché non ce n’è la ragione”. E sulle istruzioni di kit di sopravvivenza circolate in alcuni dei Paesi colpiti da attacchi hacker, ha sottolineato ancora: “Non bisogna creare allarmismo”.

Tajani: “Non siamo in guerra con Mosca”

“L’ambasciata russa in Italia usa la solita disinformatia, l’obiettivo è di creare il panico”, ha aggiunto Tajani, commentando il post di ieri dell’ambasciata sul tema della cybersicurezza. “Non so perché ce l’abbiano con noi; abbiamo sempre detto che non siamo in guerra con la Russia. Abbiamo soltanto difeso il diritto internazionale e il diritto dell’Ucraina a non essere invasa”.