Attacchi hacker, Tajani denuncia nuove minacce alla famiglia: “Sappiamo dove vivete”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani denuncia nuove intimidazioni nei propri confronti e contro i componenti della sua famiglia, compresi i minori. Nel corso del Question Time alla Camera, il vicepremier ha riferito di essere stato vittima di attacchi informatici e di minacce accompagnate da una “taglia” sulla sua persona, estesa anche ai familiari. Le dichiarazioni arrivano nella stessa giornata in cui nuovi allarmi bomba hanno interessato numerose scuole in Italia e in altri Paesi europei. “Non possiamo più parlare di episodi isolati”, ha avvertito Tajani, secondo cui si tratta di una strategia volta a generare caos e minare la fiducia dei cittadini.

Tajani: “Una taglia anche sui componenti della mia famiglia”

“Sono stato vittima di attacchi informatici”, ha dichiarato il ministro alla Camera, riferendo di aver ricevuto anche minacce con “una taglia su di me”. Poi il riferimento alle nuove intimidazioni: “Nella giornata di oggi ho ricevuto ulteriori intimidazioni, che non hanno risparmiato alcun componente della mia famiglia compresi i minori, anche su di loro è stata estesa la taglia che mi riguarda”.

Tajani ha parlato anche dei nuovi allarmi bomba che, nella stessa mattinata, hanno interessato numerose scuole italiane e di altri Paesi europei. “Al momento, dalle verifiche non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto”, ha spiegato, aggiungendo che “le segnalazioni sembravano piuttosto una strategia per generare allarme e preoccupazione”. Il ministro ha comunque assicurato che “l’attenzione resta massima”.

Studenti all’esterno del liceo Virgilio di Roma in seguito all’evacuazione per un allarme bomba (Foto Cecilia Fabiano/LaPresse)

Tajani: “Una strategia che punta a creare il caos”

Per il vicepremier, le intimidazioni e gli allarmi non possono più essere considerati episodi separati. “Non possiamo più parlare di episodi isolati. Siamo di fronte a una strategia che punta a creare il caos e a minare la fiducia dei cittadini, se non a interferire nei processi democratici”, ha affermato. Tajani ha quindi richiamato il ruolo della difesa nella protezione del Paese, sottolineando che non riguarda soltanto gli armamenti. “Spendere per la difesa non significa comprare bombe, carri armati e aerei. Significa anche garantire la sicurezza dei nostri dati, dei trasporti e del sistema alimentare del nostro Paese. Anche delle scuole”, ha dichiarato.

Il ministro ha poi indicato tra le priorità il contrasto alle campagne di disinformazione, accusate di voler “manipolare l’opinione pubblica e alterare i processi democratici”. Richiamando il monito del presidente della Repubblica sulla minaccia della disinformazione, Tajani si è rivolto direttamente alle forze politiche: “Attenzione! Non dividiamoci. Non cediamo alla tentazione di utilizzare le fake news per alimentare lo scontro politico”. E ha concluso con un appello all’unità: “A chi vuole colpirci dobbiamo mandare un messaggio chiaro: siamo uniti e pronti a rispondere con fermezza”.

Foto di gruppo dei ministri degli Esteri del G7 riuniti a Parigi (Foto Sebastian Christoph Gollnow/picture-alliance/dpa/AP Images)

Il G7 e la risposta europea alla guerra ibrida

Nel suo intervento alla Camera, Tajani ha ricordato anche il risultato raggiunto al G7 sul contrasto alle minacce ibride. “È importante che dal G7 sia giunto un forte segnale politico di unità delle principali democrazie nel contrasto alle minacce ibride”, ha detto il ministro, sottolineando che, su iniziativa italiana, l’impegno è stato inserito espressamente nel documento finale della riunione. “È un punto di partenza”, ha aggiunto.

Tajani ha precisato che l’obiettivo non è dividere il mondo in blocchi contrapposti: “Non si tratta di costruire nuovi muri o dividere il mondo in blocchi contrapposti. Si tratta di difendere regole, libertà e sovranità dagli strumenti della coercizione”. Il contrasto alla guerra ibrida sarà inoltre affrontato al prossimo Consiglio Affari Esteri di lunedì a Bruxelles. “Vogliamo che l’Europa rafforzi la propria capacità di prevenire queste minacce e di reagire in maniera tempestiva e coordinata”, ha spiegato il vicepremier.

Tra le priorità indicate ci sono la protezione delle infrastrutture strategiche, delle reti energetiche e dei collegamenti sottomarini, dando seguito alle decisioni del Consiglio europeo di ottobre. L’Italia sta inoltre lavorando con altri Stati membri per rafforzare gli strumenti europei contro gli attacchi informatici e individuare i responsabili. “Una volta accertate le responsabilità, siamo pronti a promuovere nuove misure sanzionatorie”, ha assicurato Tajani. Il messaggio, ha concluso, “deve essere inequivocabile: gli attacchi contro le nostre istituzioni e infrastrutture non resteranno senza una risposta ferma e coordinata”.

La foto e i dati personali del ministro degli Esteri Antonio Tajani diffusi dal gruppo hacker NoName057(16)

Il messaggio firmato NoName: “Sappiamo dove vive la tua famiglia”

“Antosha, sappiamo dove vive la tua famiglia“. Si apre così il messaggio del gruppo hacker NoName057(16), accompagnato da foto del ministro degli Esteri e dei suoi familiari con annessi una serie di dati personali. “Dato che il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha reagito così duramente al suo profilo sul ‘Tribunale’, abbiamo deciso di non fermarci qui e abbiamo ampliato il nostro dossier”, si legge nella comunicazione. E ancora: “I profili di sua moglie, Brunella, così come di sua figlia e suo figlio, sono già apparsi sul nostro sito web”.

Il gruppo giustifica le intimidazioni sostenendo che i familiari non dovrebbero “nascondersi dietro le spalle di un politico che sta attivamente fornendo armi all’Ucraina e provocando conflitti”. Nel testo viene rivolto anche un ringraziamento ai presunti sostenitori italiani: “Un ringraziamento speciale ai volontari italiani e ai cittadini preoccupati che stanno attivamente diffondendo informazioni su Tajani e la sua famiglia”. La comunicazione si conclude con un’ulteriore minaccia: “La nostra gente è davvero ovunque. State facendo il nostro lavoro comune”.