Allarmi bomba, Schlein: "Governo in fretta in aula a riferire su minaccia"

“Chiediamo e chiederemo al governo di riferire su quello che sta accadendo perché la preoccupazione, ovviamente, c’è per il tipo e la natura di questo attacco, che da quanto apprendiamo ha colpito circa trecento istituti scolastici in tutto il paese. Ci preoccupiamo per quelle famiglie che si sono spaventate e anche per chi ha dovuto mollare il lavoro per andare a recuperare i propri figli, organizzarsi in fretta e furia rispetto all’evacuazione. Dobbiamo naturalmente assicurare che ci siano dei piani di evacuazione rispetto a questi casi, che siano rispettati, che ci sia una formazione specifica. Il governo deve venire a riferire su cosa sa di queste minacce. Chiaramente non abbiamo noi gli elementi per capire di che cosa si tratta, ma vogliamo che vengano a riferire quanto prima proprio per rispondere alle preoccupazioni di quelle famiglie che oggi hanno dovuto stravolgere i propri piani e si sono anche spaventati rispetto a quello che hanno letto”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, commentando gli allarmi bomba nelle scuola di tutta italia. Investire di più sulla cybersicurezza? “Salvo che in questi anni hanno tagliato sulla cybersicurezza”, risponde la leader dem. “Devono venire in fretta in aula perché è chiaro che il paese deve attrezzarsi anche rispetto a un nuovo tipo di attacco come come questo, insomma, come quello che colpisce 300 scuole contemporaneamente in tutta Italia, come quello che abbiamo visto in Francia, dove sono riusciti a bloccare i frigoriferi, dove sono riusciti addirittura a intervenire sulle banche del sangue. Quindi è chiaro che il governo deve venire a riferirci che cosa stia facendo su questo tipo di minacce”, conclude Schlein.