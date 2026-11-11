Allarmi bomba, Crosetto: "Parte di strategia chiara. Ci sono anche cretini e mitomani"

“La strategia è creare delle preoccupazioni. È troppo facile, chiunque di noi potrebbe, con i mezzi e gli strumenti che ci sono, può mandare una mail a una scuola, a un asilo, a una compagnia aerea, e dire ‘c’è una bomba’. Fa parte di una strategia su cui si inseriscono anche i cretini. Non sempre ci sono strategie di Paesi stranieri o cose ostile, ci sono anche i mitomani, i pazzi che in un momento così non vedono l’ora di poter scatenare il terrore in una città. Le polizie lavorano proprio per discernere tra le cose che sono serie e le cose che sono frutto di mitomani. Ne vedremo sempre di più, perché purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo ai giornalisti a margine del convegno ‘Il Paese che cambia’ sugli allarmi bomba.