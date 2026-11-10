Ucraina, Crosetto su decreto aiuti a Kiev: “Nessun problema con la firma di Giorgetti”

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non ha firmato il tredicesimo pacchetto di aiuti all’Ucraina. Il ‘giallo’ iniziato nella serata di ieri è stato poi risolto dallo stesso titolare del Mef, nel corso di una telefonata con Giorgia Meloni. Da quanto si apprende, infatti, l’esponente della Lega non ha firmato il provvedimento soltanto perché ieri era assente da Roma. Il decreto interministeriale sugli aiuti a Kiev, essendo un provvedimento classificato, non permette infatti la firma da remoto. Ironia da parte del senatore del Pd Filippo Sensi, che sui social ha commentato così la vicenda: “Insomma dice che Giorgetti aveva judo“.

Crosetto: “Nessun problema con Giorgetti

Anche il ministro della Difesa ha minimizzato il fatto: ieri in Consiglio dei ministri Giorgetti non ha firmato il decreto per il nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina “solo perché non c’era”, ha detto Guido Crosetto in un’intervista a Repubblica. Concetto poi ribadito alla presentazione del Calendario Difesa 2027: “Non c’è nessun problema con la firma di Giorgetti, ieri era assente perché stava male e inoltre è all’estero”.

Il ministro oggi presenta il pacchetto armi per Kiev al Copasir: “Oggi c’è la presentazione al Copasir, ma non è un’autorizzazione, l’autorizzazione viene data dal Parlamento all’ inizio dell’anno. “In questo momento – ha aggiunto – l’emergenza per l’Ucraina sono gli attacchi alle reti energetiche che andando incontro all’inverno creano un problema grosso. Aumentano i modi con cui l’umanità riesce a farsi del male. Ora c’è tutta la parte di guerra ibrida e disinformazione. Ma l’aiuto all’Ucraina va avanti da anni, non solo con questo governo, anche con quello precedente”.

Crosetto: “Aiuti sempre più limitati ma aiutiamo Kiev a superare inverno”

“Il pacchetto di aiuti è sempre più limitato perché col tempo la quantità di aiuti diminuisce, perché sono cambiate anche le minacce e gli obiettivi sull’Ucraina. Ormai la Russia si è concentrata sulla parte civile, sta cercando di piegare la popolazione civile colpendo la possibilità di scaldarsi d’inverno, quindi le infrastrutture energetiche ed elettriche.L’Ucraina fino a un po’ di tempo fa riusciva a fermare il 95% degli attacchi, ormai riesce a fermarne solo il 10% perché è migliorata la tecnologia dei russi, quindi cercheremo di aiutarli a superare questo inverno”, ha detto ancora Crosetto, a margine della presentazione del Calendario Difesa 2027. “I missili Aster? Ne abbiamo da tenere per noi, ma come sapete non posso rivelare i contenuti del pacchetto di aiuti”, ha poi aggiunto parlando della possibile carenza di missili Aster in dotazione all’Italia da inviare all’Ucraina, dopo che il suo omologo tedesco Boris Pistorius ne ha parlato per quanto riguarda i Patriot.

Crosetto: “Su missioni Ue ho trovato sostegno Kallas ma nulla di concreto”

Rispondendo invece a una domanda sulla possibilità di avere un contributo alla missione Aspides, dopo averne parlato a Bruxelles con i colleghi dei Paesi Ue Crosetto ha dichiarato: “Ho trovato totale sostegno da parte di Kallas, che ha capito benissimo l’importanza della nostra richiesta, ma non mi pare di aver visto nulla di concreto”. “Continuo a dirlo, le operazioni europee si reggono per un terzo sul contributo dell’Italia. Altre nazioni ben più grandi di noi danno molto, molto di meno. Ora, se ha senso che esiste un’Europa della difesa che in qualche modo si tuteli e si difenda investendo nelle missioni, è giusto che tutti diano il contributo. Noi stiamo dimostrando che crediamo in questa necessità, se lo facessero tutte le nazioni, probabilmente sia in Mar Rosso, sia in Libano, sia in in altre zone, dalla Bosnia al Kosovo, in zone dove è importante avere una presenza europea, riusciremmo a fare di più”.

Tajani: “Giorgetti non ha firmato perché non c’era, nessun giallo”

Dopo la mancata firma del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ieri in Consiglio dei ministri, sul decreto per il prossimo pacchetto di aiuti all’Ucraina, “è in corso una ovvia strumentalizzazione” da parte di chi dice che sarebbe la cosa sarebbe dovuta a uno strappo della Lega sugli aiuti a Kiev. A dirlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Radio Anch’io, su Rai Radio1. Tajani spiega che “il documento è classificato e deve essere firmato di persona. Il ministro Giorgetti ieri era a Bruxelles e non poteva firmare di persona, quindi nessun giallo, appena arriverà a Roma firmerà. È un pacchetto che riguarda strumenti militari, è il 13esimo pacchetto, non è una novità. Crosetto ne parlerà oggi al Copasir, e come sempre il governo informa il Parlamento. Nessun giallo, nessun problema, continuiamo a sostenere l’Ucraina nella speranza che si arrivi a un accordo di pace quanto prima”. “Certamente. Il testo è stato bollinato dal Mef e il ministro Giorgetti lo firmerà appena rientrerà a Roma. Trattandosi di un documento classificato deve essere firmato di persona e non può essere apposta la firma elettronica”.