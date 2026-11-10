Tajani, nuove minacce di hacker filorussi al ministro: “Non mi faccio intimidire”

Nuove minacce da parte del gruppo hacker filorusso NoName057(16) al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, tramite il loro profilo Telegram. “Chiunque si sia trovato, o si troverà, in questo ‘albo d’onore‘ deve accettare il fatto che prima o poi la ‘ricompensa‘ lo troverà. E’ solo questione di tempo”, scrivono in un post dal titolo “Rubrica ‘Risposta all’abbonato’”. Nel post il ministro viene ribattezzato ironicamente ‘Antosha’. Il vicepremier, nei giorni scorsi, era già finito nel mirino dello stesso gruppo di cybercriminali che avrebbe pubblicato nel dark web dati personali e richieste di informazioni riguardanti proprio Tajani. Sul fatto la procura di Roma ha aperto un’indagine.

Tajani: “Le minacce hacker filorussi non mi intimidiscono”

“Le minacce non mi intimidiscono, come non mi hanno intimidito la prima volta, non mi intimidiscono neanche la seconda. Io continuo ad andare avanti, a seguire la linea. Abbiamo sempre detto e ripetiamo che noi siamo dalla parte dell’Ucraina per difendere il diritto internazionale, per difendere la libertà di un paese, ma siamo anche favorevoli alla pace. Evidentemente chi si comporta in questa maniera non vuole la pace”, ha commentato lo stesso Tajani. “Avevo detto a fine agosto, durante la riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea a Dublino, che sarebbe cominciata un’azione per influenzare la campagna elettorale in Italia e mi pare che i post che vengono fatti servono proprio a cominciare a fare propaganda elettorale – ha aggiunto – anche qui non sono io che mi faccio intimidire, ma sono gli italiani che non hanno l’anello al naso e non si fanno intimidire dalla propaganda di hacker filorussi”.

Tajani: “Risposta forte dell’Ue su guerra ibrida arriverà lunedì”

Il vicepremier era tornato oggi sul tema della guerra ibrida, in merito al quale – ha fatto sapere – “la risposta forte dell’Europa arriverà lunedì”. L’argomento sarà infatti il primo punto all’ordine del giorno, come richiesto dall’Italia, al Consiglio dei ministri degli Affari Esteri. “Si parla di sanzioni, siamo in linea di principio favorevoli a infliggere sanzioni a chi attacca i paesi europei, i paesi dell’Occidente, però bisogna individuare il responsabile”, ha spiegato Tajani a margine della ministeriale Esteri del G7 a Parigi. “In Italia c’è un’inchiesta della magistratura per capire chi ha avviato questi attacchi, in Francia ci sono altri riscontri e quindi, una volta individuati i responsabili con certezza, è ovvio che dovranno essere sanzionati”, ha aggiunto.

Ambasciata russa a Roma: “Su minacce hacker un ‘vaudeville’ tragicomico”

Sulle minacce hacker oggi è arrivato il commento sarcastico dell’Ambasciata russa a Roma. “È emerso che il ‘vaudeville tragicomico’ sulla minaccia degli ‘hacker filorussi’ è stato interamente messo in scena dalla componente più aggressiva e militarista dell’élite politica italiana, al solo scopo di ‘vendere’ l’ennesimo pacchetto di aiuti militari e finanziari al corrotto regime di Zelensky”, si legge in un post Telegram dell’ambasciata russa in Italia. “Forse, anche in un Paese dalle ricche tradizioni teatrali, come l’Italia, era mai capitato che esponenti politici s’immedesimassero così a fondo nel ruolo di ‘vittime innocenti’”, si legge ancora. “È stato qui sfoderato l’intero repertorio teatrale: la mimica, la gestualità, l’ostentazione emotiva di paura e impotenza di fronte ai malvagi, la sconfinata bontà e il risentimento di un padre di famiglia senza colpa alcuna, l’esibizione di animali domestici per accattivarsi le simpatie del pubblico”, dichiara ancora l’ambasciata.

Secondo la rappresentanza diplomatica russia l’esito è stato “poco convicente” e “a tratti, decisamente falso”. “La sola cosa tragica qui è che Roma, invece di contribuire alla causa della pace – come la esortano con forza le menti più illuminate d’Italia e l’opinione pubblica – si lasci trascinare dal partito della guerra, allontanandosi sempre più dalla propria tradizione diplomatica e dagli aneliti alla pace della popolazione. Tanto più doloroso sarà risvegliarsi dalle illusioni imposte all’Italia dagli aguzzini di Kiev e dagli ipnotizzatori di Bruxelles”, conclude l’ambasciata russa.

Tajani: “Da ambasciata russa propaganda e disinformatia”

Non è tardata ad arrivare la replica dello stesso ministro Tajani. “Propaganda e disinformatia. Basta leggere un po’ i libri di storia per capire di che si tratta”, ha detto il ministro degli Esteri, rispondendo alle esternazioni dell’ambasciata russa in Italia sul tema della cybersicurezza.

Al Viminale il Comitato presieduto da Piantedosi sugli attacchi hacker

Al Viminale si è tenuto intanto oggi il Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica presieduto dal ministro, Matteo Piantedosi. Sul tavolo la minaccia degli attacchi informatici e le ricadute sulla sicurezza pubblica. Il vertice convocato per fare il punto sugli episodi registrati di recente e sulle misure per proteggere le infrastrutture digitali più esposte. Tra i casi sul tavolo gli allarmi bomba a bordo di alcuni aerei, i sabotaggi ai sistemi che regolano la catena del freddo in aziende e la circolazione sul dark web di richieste di dati riservati su esponenti istituzionali e investigatori. Al tavolo, oltre al ministro Piantedosi i vertici delle forze dell’ordine e dell’intelligence, esperti di cybersicurezza e tecnici, per esaminare le vulnerabilità informatiche del Paese.

Viminale: “Potenziare attività polizia e intelligence”

“Rafforzare” e “potenziare la cooperazione tra Forze di polizia, intelligence e organismi per la cybersicurezza, migliorare lo scambio di informazioni e investire nella protezione dei sistemi informatici”. Sono le principali misure condivise dal Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito al Viminale. “Dall’analisi degli episodi recenti”, secondo quanto si apprende, è “emersa una strategia comune: diffondere allarmi infondati e colpire la reputazione delle istituzioni”. La linea stabilita è quella di “vagliare la resilienza dei sistemi informatici, la continuità dei servizi e le contromisure per rafforzare la protezione di amministrazioni pubbliche, infrastrutture strategiche, imprese e cittadini”.