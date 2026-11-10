Mattarella alla Camera per presentazione Rapporto Svimez: tanti applausi per il capo dello Stato

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nella Sala dei Gruppi di Montecitorio per partecipare alla cerimonia in occasione dell’80° anniversario di fondazione dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno – Svimez e presentazione del Rapporto Svimez 2026 “Il valore della coesione”. Presenti, tra gli altri, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud Luigi Sbarra, la segretaria Pd Elly Schlein, il governatore della Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.