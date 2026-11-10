Manovra 2027, le critiche dell’Abi: “Dal 2025 un impatto da 22 miliardi sulle banche, chiediamo un ripensamento”

Il direttore generale dell’Abi, Elio Rottigni è stato sentito in audizione sulla legge di Bilancio davanti alle commissione Bilancio di Camera e Senato e non ha nascoste le perplessità delle banche. “L’Abi indica l’importanza di valutare insieme le misure fiscali deliberate con le leggi di bilancio del 2025 e del 2026 con questa ora in esame, che determinano un impatto di 22 miliardi di euro, evitando penalizzazioni eccessive su costi necessari per l’operatività e gli investimenti per salvaguardare la certezza delle regole applicabili a crediti e attività fiscali nonché evitando distorsioni della concorrenza fra gli Stati dell’Unione Bancaria Europea”, dice Rottigni, in audizione sulla legge di Bilancio davanti alle commissione Bilancio di Camera e Senato, sottolineando che “l’Abi chiede un profondo ripensamento delle disposizioni proposte per definire un quadro giuridico proporzionato e prevedibile, accompagnato da un adeguato esame degli effetti cumulati e dei possibili profili di compatibilità con il diritto costituzionale e con le normative europee a cui sono soggette le banche, come verrà esplicitato nei pareri definitivi degli studi legali”. L’Associazione Bancaria Italiana, “propone fortemente la necessità di individuare miglioramenti che concilino gli obiettivi di bilancio con la competitività, la solidità e la capacità del settore bancario di sostenere famiglie e imprese e pubbliche amministrazioni nel rispetto del dettato costituzionale”.

Abi: “Nei prossimi tre anni ulteriore impatto di 7 mld”

Il disegno di legge di Bilancio “per il 2027 prevede interventi che impattano su redditività, liquidità e, in alcuni casi, sul capitale regolamentare delle banche, con un aumento ulteriore di gettito per lo Stato nel triennio prossimo di altri circa 7 miliardi di euro, fra imposte definitive, come l’incremento ulteriore dell’addizionale Ires e la proposta di restrizione strutturale delle deduzioni Irap (4,8 miliardi), dai differimenti di deduzioni e compensazioni (2,1 miliardi) che determinano anche effetti sui coefficienti prudenziali di Vigilanza oltre che su costi vari. Tutto ciò si assomma alle imposte entrate in vigore con le leggi di bilancio 2025 e 2026”. Così il direttore generale dell’Abi, Elio Rottigni, in audizione sulla legge di Bilancio davanti alle commissione Bilancio di Camera e Senato.

Abi: “Penalizza spese legate a sportelli sul territorio”

La proposta normativa penalizzerebbe fortemente le spese connesse alla presenza territoriale delle banche tramite sportelli e uffici finanziari e si aggiungerebbe al già più elevato livello delle aliquote Irap applicabili alle banche (+0,75 punti percentuali), successivamente aumentato di altri 2 punti percentuali dalla legge di bilancio 2026 per il triennio 2026-2028″. Così il direttore generale dell’Abi, Elio Rottigni, in audizione sulla legge di Bilancio davanti alle commissione Bilancio di Camera e Senato, in riferimento in particolare alla restrizione delle deduzioni Irap e Ires. “La penalizzazione – ha poi aggiunto – potrebbe risultare particolarmente significativa per gli investimenti in tecnologie, infrastrutture, sicurezza fisica, cybersicurezza e innovazione, che costituiscono condizioni necessarie e ineludibili per l’efficienza e per la resilienza operativa delle banche e innanzitutto per la tutela dei clienti”.