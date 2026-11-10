Giustizia, Mattarella: “Magistrati non siano condizionati da altri interessi o poteri”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto all’incontro con i Magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 03 settembre 2025. “Gli interventi che abbiamo ascoltato hanno consentito di apprezzare la qualità dei percorsi formativi sviluppati dal Direttivo della Scuola, in collaborazione con il Csm e il ministero. Si tratta di una sinergia istituzionale che ben rappresenta la complessità del compito che vi assegna la Costituzione. Alla magistratura è affidata, infatti, la tutela dei diritti e, dunque, la concreta realizzazione dell’uguaglianza riconosciuta dall’articolo 3 della nostra Carta. La parità di tutti i cittadini davanti alla legge presuppone l’indipendenza dell’ordine giudiziario così come richiede l’imparzialità delle sue decisioni, perché soltanto in tal modo può essere assicurata la pari dignità delle persone attraverso l’effettiva realizzazione dei diritti di ciascuno”.

“Servono regole per toghe sui social, a rischio prestigio”

“Il serio rispetto della deontologia professionale e la sobrietà nelle condotte individuali, anche nelle diverse forme di comunicazione, fanno parte di principi fondamentali e certamente rientrano nell’ambito della motivazione che via ha condotto a compiere questa impegnativa scelta professionale. Si tratta di un tema – quello della comunicazione, anche quella mediante i social – particolarmente delicato. La disponibilità di strumenti nuovi – con nuove modalità e nuovi effetti sia per la velocità che per l’ampiezza della platea dei destinatari – impone urgenti riflessioni non tanto per porre divieti quanto per definire regole deontologiche relative alle modalità del loro esercizio, anche per scongiurare il rischio che un loro uso improprio possa compromettere il prestigio della funzione giudiziaria”.

“In questa esigenza risiede la ragione per la quale la Costituzione riconosce le garanzie di autonomia e indipendenza, in quanto i magistrati non devono avere alcuna soggezione di tipo gerarchico, così come non devono essere condizionati né da interessi né da volontà di altri poteri. Si tratta delle garanzie che consentono alla giurisdizione di assicurare la piena attuazione del principio di legalità, mediante la tutela dei diritti. Tutela svolta attraverso l’attività esercitata quotidianamente nelle aule giudiziarie con l’applicazione e l’interpretazione delle norme vigenti”, ha aggiunto il capo dello Stato.

“Risposte a conflitti drammatici ancorate nel diritto”

“Le funzioni che vi apprestate a svolgere vi affidano il compito di risolvere anche conflitti talvolta drammatici. Tutte le questioni richiedono risposte saldamente ancorate nel diritto positivo, motivate con chiarezza e adottate con tempestività. Per l’equilibrato esercizio delle funzioni che siete ormai prossimi ad assumere sono inoltre richieste particolari capacità e maturità professionale che si apprendono anche sul campo – sempre, anche alla mia età – attraverso l’ascolto e mediante l’apertura al confronto. Elementi, del resto, che contrassegnano la dialettica processuale. Gli ultimi mesi di tirocinio mirato servono anche a questo: non ad acquisire certezze ma a far proprio un metodo di lavoro. Il costante confronto con i vostri colleghi affidatari e con i dirigenti degli uffici giudiziari deve aiutarvi a coltivare l’etica del dubbio – sempre prezioso – e a rifiutare ogni forma di presunzione cognitiva”, ha aggiunto il Capo dello Stato.

“All’applicazione delle norme di legge è legata l’interpretazione giurisprudenziale alla luce del dettato costituzionale e delle convenzioni sovranazionali, che non consente di incorrere in opinabili letture soggettive. La vostra preparazione vi fa certamente ben comprendere come l’imparzialità sia un valore da coltivare anche attraverso la riservatezza riguardo ai processi o alle materie di cui ci si occupa. Diversamente si rischierebbe di incrinare la credibilità dell’ordine giudiziario”.