Giorgia Meloni tra trattori e scatti social in visita alla fiera agricola dell’EIMA a Bologna: le immagini della giornata

Giorgia Meloni all’apertura dell’EIMA, l’Esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio a Bologna. Durante la visita ha attraversato i padiglioni della manifestazione, fermandosi negli stand dei produttori di macchinari agricoli. Non sono mancati i selfie con i sostenitori. La presidente del Consiglio è anche salita a bordo di alcuni trattori esposti. Ecco alcune immagini della giornata.