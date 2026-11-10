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martedì 10 novembre 2026

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Giorgia Meloni tra trattori e scatti social in visita alla fiera agricola dell’EIMA a Bologna: le immagini della giornata

Giorgia Meloni tra trattori e scatti social in visita alla fiera agricola dell’EIMA a Bologna: le immagini della giornata
Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni visita la fiera Eima International a Bologna (Photo Alessandro Ruggeri / LaPresse)
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Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni visita la fiera Eima International a Bologna (Photo Alessandro Ruggeri / LaPresse)
Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni visita la fiera Eima International a Bologna (Photo Alessandro Ruggeri / LaPresse)
Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni visita la fiera Eima International a Bologna (Photo Alessandro Ruggeri / LaPresse)
Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida in visita alla fiera Eima International a Bologna (Photo Alessandro Ruggeri / LaPresse)
Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida in visita alla fiera Eima International a Bologna (Photo Alessandro Ruggeri / LaPresse)
Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida in visita alla fiera Eima International a Bologna (Photo Alessandro Ruggeri / LaPresse)
Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni visita la fiera Eima International a Bologna (Photo Alessandro Ruggeri / LaPresse)
Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni visita la fiera Eima International a Bologna (Photo Alessandro Ruggeri / LaPresse)

Giorgia Meloni all’apertura dell’EIMA, l’Esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio a Bologna. Durante la visita ha attraversato i padiglioni della manifestazione, fermandosi negli stand dei produttori di macchinari agricoli. Non sono mancati i selfie con i sostenitori. La presidente del Consiglio è anche salita a bordo di alcuni trattori esposti. Ecco alcune immagini della giornata.

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