Attacchi hacker, Tajani: “In Italia sono filorussi ma non ci condizionano”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intevenuto a Radio Anch’io, su Rai Radio1, parla degli attacchi hacker che hanno colpito la Francia, che Parigi ha attribuito all’Iran. “Sono gli stessi hacker che hanno detto di essere filorussi, non abbiamo mai detto che c’è una responsabilità diretta della Russia, ma si tratta di attacchi filorussi per quanto riguarda l’Italia. I francesi sono convinti che gli attacchi nei loro confronti arrivino invece dall’Iran. Finché non ci saranno responsabili certi non potremo adottare sanzioni, vedremo cosa dirà la magistratura che sta indagando, sugli attacchi che ho subito io, il procuratore Lo Voi e il responsabile della polizia postale. Ma noi metteremo in chiaro che non ci facciamo condizionare, soprattutto in vista delle elezioni in programma il prossimo anno”, ha detto il vicepremier.

Tajani: “Oggi ne parliamo al G7, ci sarà un documento condiviso”

“Oggi ne parleremo con il G7 e con il ministro degli Esteri ucraino che è qui a Parigi per partecipare alla riunione, ma mi pare che ci sia una reazione comune. Il ministro degli Esteri francese ha subito accettato la mia proposta di parlarne oggi e ci sarà anche nel documento finale un riferimento a questi attacchi, l’Europa è compatta nel difendere la libertà dei cittadini, la tutela dei dati da questo punto di vista è fondamentale”.