Ucraina, Meloni giovedì a Dublino. Da Parigi confermano: “Anche l’Ue ad Abu Dhabi per negoziati”

Un doppio appuntamento ravvicinato per confrontarsi sul dossier Ucraina e provare a sciogliere il nodo legato alla nomina di uno o più negoziatori che parlino a nome dell’Europa al tavolo di pace. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, volerà a Dublino per partecipare giovedì al nono vertice della Comunità politica europea e venerdì alla riunione informale del Consiglio europeo, quest’ultima formalmente convocata per discutere delle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e sul suo effetto trasformativo su economie e società. Al tavolo però i leader si troveranno a fare un punto anche sul conflitto russo-ucraino dopo che Meloni ha ufficialmente chiesto al presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, di mettere il tema all’ordine del giorno dei lavori.

Con una lettera inviata nei giorni scorsi a Bruxelles, infatti, la premier ha messo nero su bianco tutti i suoi dubbi sui formati finora andati in scena, tra incontri informali, riunioni ristrette, telefonate ‘a titolo nazionale’. Un modus operandi apertamente criticato dall’inquilina di palazzo Chigi, convinta che l’Europa non possa più permettersi di “procedere in ordine sparso, con iniziative che si rincorrono e si accavallano”. La necessità “improcrastinabile” è perciò quella di arrivare a “parlare con una sola voce”. E per farlo serve decidere “una volta per tutte” chi siede al tavolo negoziale in rappresentanza dell’Unione europea, “e con quale mandato”. Continuare a ignorare questa priorità, è il messaggio di Meloni, equivarrebbe a condannare l’Europa “all’irrilevanza nel processo negoziale”.

Anche l’Ue al tavolo dei negoziati tra Usa, Ucraina e Russia ad Abu Dhabi

I due impegni in Irlanda saranno, però, preceduti dai colloqui di pace che andranno in scena martedì e mercoledì ad Abu Dhabi. Negli Emirati Arabi Uniti si riuniranno infatti le delegazioni di Stati Uniti, Ucraina e Russia. Le discussioni, come anticipato dall’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, verteranno sugli accordi di sicurezza postbellici, sulla riduzione delle tensioni, sugli sforzi umanitari e sui prossimi passi verso la pace. La novità è che anche Parigi e l’Europa avranno un posto al tavolo. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot: “Gli europei saranno adeguatamente rappresentati e la Francia sarà ad Abu Dhabi per partecipare a questi colloqui – ha dichiarato a Rtl -. Non posso ancora dire chi rappresenterà la Francia in questa occasione, ma posso assicurare che ci sarà. Nelle ultime settimane – ha aggiunto – gli europei hanno fatto sentire la propria voce e hanno espresso al mediatore americano la posizione secondo cui nessuna discussione riguardante il futuro del continente può prescindere dalle nostre aspettative e dalle nostre richieste. La Francia farà sentire la voce dell’Europa, che è la parte direttamente interessata”, ha quindi concluso Barrot, che nelle prossime ore accoglierà a Parigi i colleghi del G7. Tra questi anche il titolare della Farnesina Antonio Tajani che, appena due giorni fa, prima dell’iniziativa dell’Eliseo, aveva rimarcato l’importanza per l’Ue di avere “un portavoce che esprima la posizione di tutti”.