Comunali Milano, Salvini: "Non possiamo aspettare febbraio per scegliere candidato sindaco"

“No, non possiamo aspettare febbraio, per me prima si parte meglio è”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva un commento alle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, che aveva proposto di far scegliere prima il candidato sindaco a Milano al centrosinistra e poi trovare un nome nel centrodestra. “Noi abbiamo le idee chiare, ma non dipende solo da me. Con Silvia Sardone e una squadra di tecnici di ingegneri, di architetti, di urbanisti, di avvocati e di commercialisti stiamo disegnando la Milano che verrà perché secondo me Silvia Sardone non sarà un buon candidato ma sarà un ottimo sindaco. Spero che tutti lavorino per accelerare, non possiamo aspettare febbraio, siamo a novembre”, ha concluso Salvini.