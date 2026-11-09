Anac, si va verso lo slittamento della nomina del presidente: non se ne parlerà nel Cdm di oggi

Si va verso lo slittamento dell’indicazione, da parte del Consiglio dei ministri, del nome da sottoporre al Parlamento come nuovo presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac). La riunione del Cdm prevista nel pomeriggio avrebbe dovuto occuparsene, dopo la rinuncia di Trifone Altieri seguita alle polemiche scatenate dalla designazione nella seduta di giovedì scorso.

La nuova indicazione sarebbe destinata a saltare, perché – a quanto trapela da fonti di governo – non ci sarebbe ancora un’intesa su un nome alternativo e da più parti nella maggioranza si spinge per avviare un confronto con le opposizioni, il cui consenso è fondamentale per la nomina finale per la quale è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei componenti delle commissioni parlamentari. Il vicepremier Matteo Salvini nelle scorse ore aveva fatto intuire che ci fosse un rallentamento. Interpellato sulla nuova nomina dopo la rinuncia dell’ex parlamentare leghista, aveva infatti commentato: “Ci stanno lavorando”, ma “l’importante è fare bene, non necessariamente fare in fretta”.