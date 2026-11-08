Manovra 2027, parte la settimana del confronto. Cisl: “Va corretta”

La manovra 2027 entra nella settimana del confronto. Da lunedì inizieranno le audizioni, con le parti sociali e le categorie economiche chiamate a esprimere valutazioni e richieste di modifica. Venerdì 13 novembre sarà poi la volta dell’incontro tra governo e sindacati.

Dal taglio delle rivalutazioni delle pensioni al contributo di banche e assicurazioni, il testo approvato dal governo lascia sul campo tanti delusi. “Le tre questioni più spinose sono pensioni, scuola e sanità pubblica”, indica la segretaria della Cisl Daniela Fumarola, che ha promosso una mobilitazione nazionale partita da Genova “per migliorare la manovra”. Il sindacato si aspetta risposte dal governo e considera il dialogo uno strumento per intervenire sul provvedimento: “Apprezziamo il confronto, perché pensiamo che solo attraverso il confronto la manovra si possa modificare”.

Tra le correzioni, prosegue Fumarola, “sicuramente l’intervento fatto sulle pensioni. Noi crediamo che i pensionati non debbano assolutamente essere un bancomat. Quindi l’indicizzazione va lasciata così com’è, anzi, magari migliorata per dare qualcosa in più ai pensionati”. Il disegno di legge prevede che la rivalutazione piena all’inflazione resti riservata alle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo, mentre per gli importi superiori si applichino percentuali progressivamente ridotte. Per la scuola, invece, il confronto riguarda il taglio del turnover.

Temi che si intrecciano con quello della sanità, su cui c’è il muro di medici e infermieri, ma anche delle Regioni, che valutano lo stanziamento per il Fondo sanitario nazionale insufficiente. Un altro terreno di scontro è quello del contributo da 5,8 miliardi richiesto al sistema finanziario. Dopo le banche, si fa sentire l’Ania, con il presidente Giovanni Liverani. “Siamo esterrefatti e delusi”, dice in un’intervista a Milano Finanza, anticipando le critiche che l’associazione che rappresentante la assicurazioni porterà lunedì pomeriggio in audizione, “siamo venuti a sapere dai giornali della ennesima tassazione aggiuntiva e, a oggi, non abbiamo ancora avuto un incontro con i rappresentati del governo. Dobbiamo aprire una vertenza legale per farci ascoltare?”.

Liverani definisce l’intervento “profondamente sbagliato, sia nel metodo, sia nel merito”, e ricorda il peso del comparto, che “ha in mano oltre il 10% del debito pubblico italiano e oltre 1.000 miliardi di riserve da investire anche in iniziative che potrebbero contribuire alla transizione digitale ed energetica del Paese”. E avverte che “introdurre nuove tassazioni impreviste ha l’effetto di creare incertezza e scoraggiare gli investitori”, mentre “se fossimo stati consultati prima avremmo potuto proporre un intervento alternativo, più solido e prevedibile”.