Attacchi hacker, Tajani: “Non ci facciamo intimorire. Guerra ibrida colpisce il sistema democratico”

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha fatto un punto sui recenti attacchi hacker che l’Italia e altri Paesi europei hanno subito. Parlando dalla Farnesina, ha affermato che ne sono stati respinti “tantissimi”: “Un attacco lo ricevemmo già il giorno in cui arrivò per la prima volta Zelensky in Italia, appena toccò terra l’aereo partì un attacco contro questa sede”, ha spiegato. “Continuano a essercene in continuazione di vario tipo e a volte sono anche attacchi molto pesanti. Li respingiamo con grande determinazione“, ha aggiunto.

“Quando parliamo di fondi per la sicurezza parliamo anche di fondi per la sicurezza cybernetica; è semplicistico dire che si spende per la difesa come se dovessimo essere dei trafficanti di armi che spendono soldi per le armi: quando diciamo che dobbiamo garantire la sicurezza parliamo anche di queste cose. Io non credo che la Russia voglia dichiarare guerra, ma certamente qualche cosa ci porta a guardare a Est per quanto riguarda questo tipo di attacco che punta a creare caos”, ha affermato Tajani.

Tajani: “Non ci facciamo intimorire”

“Non ci facciamo intimorire, reagiamo. Siamo in grado di respingere gli attacchi da parte dei ‘No Name’ che sono filorussi, ma parte anche di altri possibili hacker che vogliono attaccare il nostro sistema di difesa e il nostro sistema informatico”. Con gli attacchi informatici e la creazione del caos, ha aggiunto il ministro, è “compreso il tentativo di influenzare le elezioni nei paesi occidentali. L’ho detto e lo ripeto: il rischio c’è, ma noi siamo attrezzati per respingere questi attacchi. Non dobbiamo sottovalutarli”. Dopodomani, ha poi ricordato, “il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi affronterà la riunione in senso ancora più ampio” con il Comitato per l’Ordine e la sicurezza.

“Deve esserci un’unità di intenti non soltanto tra europei, ma di tutti i Paesi democratici di ispirazione liberale. Tutti i Paesi democratici devono trovare il modo per proteggere anche da questo punto di vista la libertà, la democrazia, perché gli attacchi cibernetici, la guerra ibrida, va a colpire il sistema democratico. Quando si cerca di influenzare un’elezione si va a colpire il sistema democratico. Noi dobbiamo difendere il sistema democratico”, ha spiegato. “Mi auguro che su questo ci sia una sempre più ampia collaborazione”, anche perché “di fronte agli ultimi attacchi non possiamo parlare più di episodi, evidentemente c’è una strategia in atto e dobbiamo reagire da un punto di vista politico oltre che tecnologico”.

“Deve esservi un’unità di intenti di tutti i paesi democratici” che devono “trovare un modo per proteggere la libertà e la democrazia perché gli attacchi cybernetici e la guerra ibrida vanno a colpire il sistema democratico quando si cerca di influenzare le elezioni. Noi dobbiamo difendere il sistema democratico”.

Tajani e le minacce alla sua famiglia

“Sono stato oggetto di attenzioni particolari da parte di hacker” ed “ero già stato avvisato dalla nostra direzione generale. È preoccupante perché quando si mettono in mezzo le famiglie diventa una minaccia che però non deve metterci paura e non deve farci piegare la testa. L’ho detto, non mi faccio intimorire però è bene gli italiani sappiano che stiamo lavorando”, ha sostenuto il capo della Farnesina.

Tajani: “Ho detto hacker filorussi, non ho detto ‘governo di Mosca’. Un conto sono gli hacker, un altro è la regia di un Paese straniero”

“Sono hacker filorussi, non ho detto che è il governo di Mosca. Se avessi le prove che è il governo di Mosca, direi il governo di Mosca. Sono sempre corretto quando dico le cose. Quindi perché dovrei parlare con l’ambasciatore?”, ha detto Tajani ai giornalisti presenti al punto stampa alla Farnesina. “Un conto sono gli hacker filorussi, un conto è se c’è una regia di un Paese straniero: che gli hacker siano filorussi è scontato, tutto ci porta a guardare a Est, ma bisogna vedere quali sono esattamente le responsabilità. È chiaro che, qualora ci fossero delle responsabilità ben precise reagiremo per via diplomatica e politica”.

Tajani: “Lavoriamo su difesa cibernetica dal 2022”

“Stiamo lavorando intensamente sul tema della sicurezza cibernetica dal 2022, ma dal 1° gennaio di quest’anno c’è un’operatività completamente differente e molto più organizzata anche dal punto di vista tecnico per respingere gli attacchi che ci riguardano”, ha sottolieato Tajani.

Tajani: “Domani al G7 di Parigi si discuterà anche di guerra ibrida”

“Domani al G7 di Parigi si discuterà anche di guerra ibrida, degli attacchi che ci sono stati in questi ultimi giorni, non soltanto in Italia ma in tutta Europa”, ha concluso il ministro. “Non è una questione strettamente nazionale, è una questione che riguarda l’Occidente, che riguarda l’Europa”.