Attacchi hacker, Piantedosi convoca il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha convocato per martedì 10 novembre, al Viminale, una riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al centro dell’incontro, fa sapere il ministero, l’esame dei rischi per la sicurezza pubblica connessi agli attacchi informatici e alla minaccia cyber.

La Russa: “La guerra ibrida non è gratis, occorre investire di più”

“Se l’Italia sia pronta ad affrontare la guerra ibrida? No, non siamo pronti. Non lo è nessuno, del resto”, ha commentato il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato dal QN. “Attacchi ce n’erano stati in passato, ma non a questi livelli. Ora sono coordinati su larga scala. Facile immaginare che ci sia una regia”, ha aggiunto il rappresentante di Fratelli d’Italia. “Tuttavia, non sappiano con certezza quale sia il modo migliore per affrontarli, sappiamo invece che occorrono più risorse: ecco perché la premier saggiamente ha detto che quando si parla di difesa è sbagliato far polemica sull’acquisto di armi. Ormai, buona parte delle risorse va destinata a contrastare incursioni cyber. Non è una guerra gratis. Per combatterla servono investimenti di un certo peso”.

Ignazio La Russa, Roma, 27 ottobre 2026 (foto di Cecilia Fabiano/LaPresse)

Gasparri: “Ddl sulla sicurezza cyber in fase avanzata di discussione”

Intanto Maurizio Gasparri, di Forza Italia, ha fatto sapere che “sul tema della sicurezza cyber siamo in fase avanzata di discussione di un disegno di legge molto importante, presentato dal governo e che riorganizza la struttura militare orientandola, ancora di più, verso questo settore. Abbiamo già esaminato la maggior parte degli emendamenti e nella prossima settimana pensiamo di concludere l’esame di questo disegno di legge in Commissione per affidarlo all’aula dove è prevista la discussione e la votazione nel mese di dicembre. Si tratta di un’emergenza che va affrontata più livelli”.

“Questo disegno di legge prevede una riorganizzazione con maggiori competenze dei vertici militari. Altre misure ovviamente dovranno incrementare gli organici e raccordare l’attività in materia cyber delle strutture della difesa, di quelle dell’intelligence e di quelle dell’autorità nazionale per la cybersicurezza, che abbiamo già ascoltato in commissione. Quindi il lavoro è in fase molto avanzata e potrà concludersi già nei prossimi giorni”.