Vannacci: “Nel nostro programma stop guerra Ucraina, rimpatri e no Green Deal”

“Un canale televisivo che non è certo vicino a come la pensiamo noi, lo posso anche citare, La7, ha analizzato il programma di Futuro nazionale e quello di Fratelli d’Italia del 2018 e vi ha trovato analogie per l’82%. Quindi mi sembrerebbe di dire che forse questa alleanza di centrodestra ha perso la bussola, ha perso la Trebisonda: perché se è un canale che non è proprio nostro supporter vede queste analogie, vuol dire che tutto sommato, almeno a livello di proposta prima delle elezioni, i nostri orientamenti erano molto simili. Poi non lo so che cosa sia successo. Evidentemente non sono riusciti a mantenere ciò che era stato proposto”. Lo ha detto il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, a margine dell’inaugurazione della seconda sede fiorentina del partito. “Ricordo che si parlava di blocco navale, ricordo la rottamazione della legge Fornero, ricordo l’abbassamento del cuneo fiscale – ha proseguito -. La riforma della giustizia, l’Autonomia differenziata e il presidenzialismo sono tutte cose che poi alla fine non sono state mantenute. Quindi chi ha perso la bussola è qualcun altro, non certo noi di Futuro nazionale”.

“Noi vogliano fare l’interesse degli italiani e dell’Italia. In America Trump ha perso le elezioni fondamentalmente perché aveva detto ‘prima gli americani’ e poi che avrebbe fatto il pacificatore del mondo. Noi in Italia abbiamo più o meno lo stesso problema. Il carrello della spesa costa sempre più caro, l’energia costa sempre più cara, ma per risolvere questi problemi degli italiani noi dobbiamo fare tre cose essenziali: far finire la guerra tra Russia e Ucraina, rimandare a casa l’esercito industriale di riserva del padrone costituito da centinaia di migliaia di immigrati che sono clandestini in questo paese e in ultimo buttare a mare il Green deal, che ci ha riempito di regole e norme che sono assolutamente non convenienti e che hanno desertificato l’ambiente produttivo, imprenditoriale e industriale di questo paese. Futuro nazionale si propone proprio questo” ha aggiunto Vannacci. “Al di là di ogni demagogia – ha proseguito -, ci sarebbe da chiedersi se i governi che si sono succeduti negli ultimi 10 anni abbiano fatto qualche cosa in questo senso, perché nessuno è riuscito ad abbassare il costo del carrello della spesa, nessuno è riuscito ad abbassare il costo dell’energia e nessuno è riuscito ad alzare i salari degli italiani”. “Noi siamo gli unici che stiamo proponendo queste soluzioni con tre provvedimenti estremamente concreti, che chiaramente vanno contro un’agenda europeista e un’agenda Draghi che invece tutti i governi sino a oggi hanno seguito”, ha concluso Vannacci.