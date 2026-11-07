Roma, Silvestri (M5s): "Termovalorizzatore Santa Palomba? Ormai progetto irreversibile"

(LaPresse) – “Io direi di non ridurre delle interlocuzioni tra un Movimento che ha amministrato la città negli scorsi 5 anni e il sindaco Gualtieri semplicemente al termovalorizzatore. La città è tanto altro, i nostri quartieri hanno bisogno di un contributo importante, sicurezza, ambiente, non c’è solo il termovalorizzatore, ovviamente si parlerà anche di quello ma mi sembra sia un progetto, credo, irreversibile”. Così il deputato del Movimento cinque stelle, Francesco Silvestri a margine dell’evento di apertura della campagna elettorale del sindaco Roberto Gualtieri. “Il fatto – prosegue – che due esperienze del genere che hanno governato la città, sanno dove mettere le mani, hanno già affrontato i problemi, riescano a trovare una sinergia per il bene dei nostri quartieri e della nostra popolazione è una bellissima notizia per questa città”, ha aggiunto.