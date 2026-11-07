Roma, Onorato: "Renzi in coalizione per sostenere Gualtieri? Porte aperte a tutti"

(LaPresse) Alessandro Onorato apre a Italia Viva e a Matteo Renzi nella coalizione a sostegno della ricandidatura di Roberto Gualtieri a sindaco di Roma. A margine della presentazione ufficiale della candidatura del sindaco uscente, l’assessore capitolino alla Moda, allo Sport e ai Grandi Eventi ha commentato l’allargamento della maggioranza, sottolineando la disponibilità ad accogliere nuove forze politiche. “L’altra volta Italia Viva sostenne Calenda sindaco di Roma. Siamo felici che oggi vogliano sostenere Gualtieri, non è mai troppo tardi, è una buona notizia”, ha dichiarato Onorato, facendo riferimento al possibile ingresso del partito di Renzi nella coalizione. “Siamo felici che oggi ci sia una maggioranza molto più larga. Noi ci siamo dalla prima ora e quindi abbiamo permesso tutto questo. Oggi chi si vuole unire è ben accetto, quindi porte aperte a tutti”. Onorato, alla guida del nuovo progetto politico di centro Progetto Civico Italia, ha confermato il sostegno al sindaco uscente in vista della prossima campagna elettorale. “Con Roberto Gualtieri abbiamo segnato cinque anni di ripartenza per Roma. Ci dicevano che far ripartire Roma non si poteva fare, che era tutto bloccato, imbullonato, e Roma oggi è tornata a essere una delle città più importanti al mondo”, ha affermato. L’assessore ha poi guardato ai prossimi cinque anni, indicando come obiettivo il completamento del percorso amministrativo avviato nel primo mandato. “Ci aspetta la campagna elettorale, ma ci aspettano altri cinque anni per completare il lavoro fatto. Progetto Civico Italia sarà al fianco del sindaco Gualtieri e credo che sarà anche la vera novità come risultato elettorale, anche qui a Roma”. Infine, Onorato ha ribadito che la priorità della coalizione è la riconferma di Gualtieri, auspicando una vittoria già al primo turno: “L’importante è che Roberto Gualtieri vinca, che vinca al primo turno, ma soprattutto che possiamo andare a completare un lavoro iniziato già cinque anni fa”.