Roma, Gualtieri annuncia la ricandidatura: contestazione fuori dall'Auditorium Conciliazione

(LaPresse) Roberto Gualtieri ufficializza la sua ricandidatura a sindaco di Roma, annunciando la volontà di proseguire il percorso di cambiamento avviato durante il suo primo mandato. La presentazione si è svolta all’Auditorium Conciliazione, in Vaticano, davanti a una platea gremita e alla presenza di numerosi esponenti politici del centrosinistra. All’esterno della struttura, però, non sono mancate le contestazioni. Un gruppo di cittadini ha manifestato contro il sindaco, sventolando bandiere palestinesi e criticando la mancata risposta a una delibera popolare sottoscritta da 16mila persone, con la quale veniva chiesta l’interruzione di ogni rapporto con Israele. “Sedicimila firme diventeranno sedicimila voti in meno”, hanno dichiarato i manifestanti, contestando a Gualtieri di continuare a ignorare la richiesta. “Ad oggi ancora non abbiamo avuto una risposta”, hanno aggiunto. La ricandidatura di Gualtieri apre così una nuova fase della politica romana, tra la volontà del sindaco di proseguire il lavoro avviato e le contestazioni di una parte della cittadinanza, che chiede risposte soprattutto sulla posizione dell’amministrazione rispetto alla questione palestinese.