Hacker filorussi attaccano Tajani: dati personali sul dark web e minacce alla sua famiglia

Hacker filorussi nel mirino di esponenti delle istituzioni italiane. Da almeno due settimane, il gruppo di criminali informatici Noname057(16) avrebbe pubblicato sul dark web dati personali e richieste di informazioni, anche a pagamento, riguardanti il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il procuratore di Roma Francesco Lo Voi e il capo della Polizia postale Ivano Gabrielli. A riportare la notizia è Il Fatto Quotidiano, secondo cui la minaccia sarebbe ancora online e non sarebbe stata neutralizzata. Sulla vicenda, sempre secondo quanto riferito dal quotidiano, indaga la Procura di Roma.

Criminali informatici da giorni hanno diffuso i miei dati personali sul dark web e cercano altre informazioni, di fatto esponendomi a nuove minacce e intimidazioni. Coinvolgono anche la mia famiglia, sono pronti a pagare per altri dettagli su di me e sui miei cari. La mia reazione è molto semplice: non mi farò intimidire in nessun modo. Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l’Italia, rafforzerò sempre più i legami e la collaborazione con i nostri alleati per proteggerci insieme. La nostra posizione sull’Ucraina è la ragione politica per cui sono entrato nel mirino: difendere la libertà di uno Stato sovrano, schierarsi in maniera limpida a favore di democrazia e indipendenza di una nazione per queste entità criminali è pericoloso. Si muovono anche in reazione alle attività che da mesi abbiamo messo in piedi per difendere la sicurezza informatica del Ministero degli Esteri. Alla Farnesina lavoriamo seriamente contro queste minacce: ho creato dal 1° gennaio una “direzione cyber” per proteggerci dalle incursioni informatiche di soggetti spesso collegati in qualche modo a entità statali a noi ostili. Siamo operativi e siamo collegati ai nostri alleati. La nostra scelta, la mia missione sono compiute: noi continueremo a difendere la nostra sicurezza, a difenderci dai criminali informatici. Con la convinzione che questo è il modo giusto per tutelare il popolo italiano e il nostro Paese. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 7, 2026

A confermare di essere finito nel mirino degli hacker è stato lo stesso Antonio Tajani, che ha denunciato la diffusione dei propri dati personali attraverso un messaggio pubblicato sui social. «Criminali informatici da giorni hanno diffuso i miei dati personali sul dark web e cercano altre informazioni, di fatto esponendomi a nuove minacce e intimidazioni. Coinvolgono anche la mia famiglia, sono pronti a pagare per altri dettagli su di me e sui miei cari», ha scritto il ministro.

Tajani ha poi ribadito di non avere intenzione di lasciarsi intimidire: «La mia reazione è molto semplice: non mi farò intimidire in nessun modo. Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l’Italia, rafforzerò sempre più i legami e la collaborazione con i nostri alleati per proteggerci insieme».

Hacker filorussi, Tajani: “Nel mirino per la posizione italiana sull’Ucraina”

Il ministro degli Esteri ha individuato nella posizione dell’Italia sulla guerra in Ucraina una delle possibili ragioni dell’attacco informatico. Secondo Tajani, la difesa della sovranità e dell’indipendenza di Kiev rappresenterebbe un elemento di contrasto con gli interessi dei gruppi criminali filorussi.

«La nostra posizione sull’Ucraina è la ragione politica per cui sono entrato nel mirino: difendere la libertà di uno Stato sovrano, schierarsi in maniera limpida a favore di democrazia e indipendenza di una nazione per queste entità criminali è pericoloso», ha dichiarato.

Il titolare della Farnesina ha inoltre collegato le minacce alle attività di rafforzamento della sicurezza informatica avviate dal ministero negli ultimi mesi. Secondo quanto spiegato, gli attacchi potrebbero rappresentare anche una reazione alle iniziative messe in campo per proteggere le infrastrutture digitali da incursioni informatiche.

La Farnesina rafforza la difesa informatica: istituita una direzione cyber

Nel suo intervento, Tajani ha ricordato le misure adottate per contrastare le minacce informatiche e proteggere i sistemi del Ministero degli Esteri. In particolare, ha annunciato di aver istituito, dal 1° gennaio, una nuova direzione cyber, con il compito di rafforzare la sicurezza digitale della Farnesina.

«Alla Farnesina lavoriamo seriamente contro queste minacce: ho creato dal 1° gennaio una ‘direzione cyber‘ per proteggerci dalle incursioni informatiche di soggetti spesso collegati in qualche modo a entità statali a noi ostili. Siamo operativi e siamo collegati ai nostri alleati», ha spiegato il ministro.

Tajani ha infine assicurato che il governo continuerà a investire nella protezione delle istituzioni e nella cooperazione internazionale per contrastare le attività dei gruppi di hacker. «La nostra scelta, la mia missione sono compiute: noi continueremo a difendere la nostra sicurezza, a difenderci dai criminali informatici. Con la convinzione che questo è il modo giusto per tutelare il popolo italiano e il nostro Paese», ha concluso.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza informatica delle istituzioni italiane e dei rischi legati alle cosiddette minacce ibride, soprattutto in un contesto internazionale segnato dalle tensioni tra Russia e Occidente e dal sostegno italiano all’Ucraina.