Antonio Tajani denuncia attacchi hacker e attacca Bonaccini: "Aiuta signori guerra ibrida"

“Siamo di fronte a una guerra ibrida, per questo ho chiesto al G7 di lunedì che si svolgerà a Parigi di porre questo argomento al centro del nostro dibattito”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un video, nel quale ripercorre la vicenda dell’attacco hacker subito. “Un gruppo di hacker filo-russi – spiega – ha deciso di porre una taglia sulla mia persona e sulla mia famiglia. Insomma, sono disposti a pagare per avere informazioni sulla mia vita privata e sulla mia attività politica. È ovvio che l’obiettivo è quello di intimidirmi. Io non mi faccio mettere paura da nessuno, continuerò a difendere le ragioni dell’Ucraina, a lavorare per la pace”. Poi l’attacco a Bonaccini: “”Mi dispiace che il presidente del Partito democratico abbia utilizzato in questo frangente l’intelligenza artificiale per attaccare me e denigrare le mie posizioni politiche. Facendo così si aiutano soltanto i signori della guerra ibrida”.