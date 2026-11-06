Ucraina, Tajani: “Serve un portavoce dell’Europa”

“Noi vogliamo che l’Europa conti di più e per contare di più deve parlare con una sola voce. L’unità dell’Europa, di tutta l’Europa, è fondamentale per contare in questa trattativa alla quale l’Europa non può mancare. Senza l’Europa che inflitto sanzioni alla Federazione Russa non si può chiudere la trattativa. Dobbiamo parlare con una voce sola, ne ho parlato l’altra sera ad Amsterdam alla riunione dei ministri degli esteri in un formato che vede l’Italia e la Polonia la Germania, la Croazia, la Lituania, insomma una serie di paesi, e tutti quanti hanno convenuto nel dire che serve l’unità dell’Europa per contare di più” sono le parole del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’evento “Stati generali dei garantisti” alla Camera. “Non è che abbiamo tanto tempo” aggiunge il capo della Farnesina. “Mi pare che se ne parli da tempo però per risolvere il problema serve un portavoce dell’Europa che esprima la posizione di tutta l’Europa”.