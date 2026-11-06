Midterm Usa 2026, Meloni: “Non ho approccio da tifoseria, per l’Italia non cambia nulla”

“Un commento sulle elezioni di midterm americane? Quello che ribadisco, e che interessa noi, è che per me non cambia assolutamente nulla nei nostri rapporti con gli americani“. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al suo arrivo presso Veronafiere, per una visita a Fieracavalli. “Il mio approccio verso gli Stati Uniti non è mai cambiato in questi anni indipendentemente da chi governasse gli Stati Uniti d’America, chi c’era alla presidenza degli Stati Uniti d’America. Io non ho quell’approccio da tifoseria nella politica estera, lo lascio ad altri”, ha proseguito.

“Io non sono una esponente della politica americana – ha continuato Meloni – non ritengo di dover dire più di quello che ho detto. Rispettiamo chiaramente quello che hanno deciso in elezioni che sono libere e sovrane, e io non amo l’ingerenza nelle dinamiche altrui. E non lo dico nei confronti delle elezioni americane, l’ho detto in tutte le questioni in cui mi è stato chiesto un commento sulle elezioni degli altri”.

Il senatore democratico Abdul El-Sayed insieme alla moglie Sarah Jakaku dopo la vittoria alle elezioni di midterm in Michigan (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

“Chiaramente posso fare gli auguri a chi vince, che però non è questo il caso perché il presidente è lo stesso. Poi però, in altri casi, quando vince un presidente o qualcuno vince, io faccio gli auguri come li fanno tutti, sono un capo di governo, è normale che li faccia, indipendentemente da quello che possa pensare. Ma tendo a non ingerire nella politica degli altri, perché l’ho visto fare contro di me e non mi piace”, ha concluso.