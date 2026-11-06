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venerdì 6 novembre 2026

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Lega, Attilio Fontana: "Voglio bene al partito e alla sua storia"

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“Io voglio bene alla Lega, voglio bene alla storia. Ho fatto politica, ho iniziato tardi, ho iniziato con la Lega. Sono sempre stato di questo partito, quindi spero che possa ritornare a essere la grande Lega”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dello Starting Finance Investment Meeting a Milano, poche ore prima del consiglio federale del partito in programma nel pomeriggio. Nessun sassolino da togliersi, ha assicurato. “Vado ad ascoltare e, come sempre, a essere propositivo. La mia volontà è quella di essere propositivo”, ha spiegato. Sul rischio di commissariamento della Lega Lombarda il governatore si è augurato che non si arrivi a tanto.”Spero proprio di no, spero che non si arrivi a questo punto perché sarebbe una brutta cosa”, ha concluso Fontana.