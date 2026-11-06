Lega, Attilio Fontana: "Voglio bene al partito e alla sua storia"

“Io voglio bene alla Lega, voglio bene alla storia. Ho fatto politica, ho iniziato tardi, ho iniziato con la Lega. Sono sempre stato di questo partito, quindi spero che possa ritornare a essere la grande Lega”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dello Starting Finance Investment Meeting a Milano, poche ore prima del consiglio federale del partito in programma nel pomeriggio. Nessun sassolino da togliersi, ha assicurato. “Vado ad ascoltare e, come sempre, a essere propositivo. La mia volontà è quella di essere propositivo”, ha spiegato. Sul rischio di commissariamento della Lega Lombarda il governatore si è augurato che non si arrivi a tanto.”Spero proprio di no, spero che non si arrivi a questo punto perché sarebbe una brutta cosa”, ha concluso Fontana.