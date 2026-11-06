Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 6 novembre 2026

Ultima ora

Giustizia, Tajani: “Troppo spesso giudici liberano chi ha compiuto reati che creano allarme sociale”

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

“A volte si eccede nel guardare alle persone che hanno commesso reati con troppa disponibilità e penso ai reati che creano allarme sociale. Quando vieni arrestato in flagrante il magistrato ha tre possibilità: metterlo in libertà, confermare il fermo o processarlo per direttissima. Troppe volte si sceglie la prima strada. Sono cose che creano allarme sociale. Il garantista chiede il rispetto della legge ma non è possibile che si verifichi sempre il primo caso. Ovviamente faccio un paradosso, non è sempre il primo caso ma è troppo spesso il primo caso” lo ha detto il ministro degli Esteri, vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia Antonio Tajani nel suo intervento all’evento “Stati generali dei garantisti” alla Camera dei Deputati.