Giustizia, Tajani: “Troppo spesso giudici liberano chi ha compiuto reati che creano allarme sociale”

“A volte si eccede nel guardare alle persone che hanno commesso reati con troppa disponibilità e penso ai reati che creano allarme sociale. Quando vieni arrestato in flagrante il magistrato ha tre possibilità: metterlo in libertà, confermare il fermo o processarlo per direttissima. Troppe volte si sceglie la prima strada. Sono cose che creano allarme sociale. Il garantista chiede il rispetto della legge ma non è possibile che si verifichi sempre il primo caso. Ovviamente faccio un paradosso, non è sempre il primo caso ma è troppo spesso il primo caso” lo ha detto il ministro degli Esteri, vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia Antonio Tajani nel suo intervento all’evento “Stati generali dei garantisti” alla Camera dei Deputati.