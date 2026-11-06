Caso Almasri, la Consulta accoglie parzialmente il conflitto di attribuzione su Giusi Bartolozzi

La Corte Costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso della Camera dei deputati relativo alla posizione di Giusi Bartolozzi, all’epoca dei fatti capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, nella vicenda dell’arresto e della successiva liberazione di Osama Almasri, avvenuta tra il 19 e il 21 gennaio 2025.

Con la sentenza numero 190, depositata oggi, la Consulta ha stabilito che il Tribunale dei ministri avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui non aveva ritenuto ipotizzabile una responsabilità di Bartolozzi come concorrente nei reati attribuiti a Nordio. La Procura di Roma, da parte sua, avrebbe dovuto comunicare alla Camera le valutazioni del Tribunale. La Corte ha rilevato che, all’esito delle indagini svolte dal Tribunale nei confronti del ministro, la Procura aveva espressamente invitato il Tribunale a qualificare la condotta tenuta da Bartolozzi come concorso nei reati attribuiti a Nordio o, in alternativa, a ipotizzare a suo carico il reato di false dichiarazioni durante le indagini. In virtù del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, a fronte di questa sollecitazione, il Tribunale avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali non aveva ritenuto di configurare, a carico di Bartolozzi, una possibile responsabilità per concorso nei reati attribuiti al ministro. Se avesse configurato tale concorso, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto chiedere alla Camera l’autorizzazione a procedere anche nei confronti di Bartolozzi, oltre che di Nordio. La Procura, da parte sua, avrebbe dovuto comunicare le valutazioni del Tribunale alla Camera, in modo da metterla nelle condizioni di promuovere eventualmente un conflitto di attribuzione nei confronti dell’autorità giudiziaria, qualora avesse ritenuto che la decisione del Tribunale avesse leso le proprie prerogative costituzionali.

Consulta: “Nessun obbligo Procura e Tribunale di chiedere autorizzazione”

La Corte costituzionale ha escluso che sussistesse per il Tribunale dei ministri e per la Procura di Roma un obbligo di chiedere l’autorizzazione a procedere nei confronti di Giusi Bartolozzi. La Corte ha escluso una lesione delle prerogative della Camera in relazione alla mancata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti della donna per le dichiarazioni asseritamente false da lei rese al Tribunale dei ministri nel corso di un’audizione svoltasi il 31 marzo 2025. Non è stata infatti condivisa la tesi della Camera, secondo cui l’obbligo di chiedere l’autorizzazione a procedere sancito dall’articolo 96 della Costituzione per i reati attribuiti a un ministro nell’esercizio delle sue funzioni si estenderebbe anche ai reati compiuti da un terzo e semplicemente connessi a quelli ministeriali, come, in ipotesi, dichiarazioni false rese allo scopo di occultare la responsabilità di un ministro. La Corte Costituzionale ha sottolineato che la specialità della disciplina dei reati ministeriali, con la connessa garanzia dell’autorizzazione a procedere a tutela dell’azione di governo, esclude un’interpretazione estensiva della disciplina dell’autorizzazione stessa. Eventuali esigenze di riservatezza istituzionale su circostanze apprese da persone interrogate dal Tribunale che non rivestano funzioni ministeriali possono essere tutelate, ove ne ricorrano le condizioni di legge, attraverso lo strumento dell’opposizione del segreto di Stato.