Anac, il Cdm nomina il leghista Altieri nuovo presidente: opposizioni all’attacco

Il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la nomina del nuovo presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), indicando il leghista Trifone Altieri. Matteo Salvini, sottolineano da ambienti della Lega, incassa così due nomine importanti insieme a quello di Giulio Centemero alla Consob. Il Cdm – si legge nel comunicato di Palazzo Chigi – su proposta del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina a componenti della stessa Anac anche per il generale di divisione Ivano Maccani, per il dottor Eugenio Rubolino, per l’avvocata Carmela Margherita Rodà e per la professoressa avvocata Maria Rosaria Maugeri. L’avvio della procedura di nomina è proposto di concerto con il ministro della giustizia Carlo Nordio e con il ministro dell’interno Matteo Piantedosi.

Dal Cdm arriva poi un decreto legge per prorogare di 45 giorni il mandato degli attuali componenti dell’Anac e del presidente Giuseppe Busia in attesa del completamento dell’iter per le nuove nomine.

Rando (Pd): “Nomina Altieri irresponsabile, attacco ad autonomia Autorità”

“La scelta del governo di nominare alla guida dell’Autorità nazionale anticorruzione un dirigente della Lega è irresponsabile e gravissima. Utilizzare un organismo di fondamentale importanza per la legalità e il contrasto alla corruzione come luogo di collocazione di esponenti di partito significa colpire direttamente l’autonomia, l’indipendenza e la credibilità dell’Autorità. L’Anac deve essere un presidio di garanzia al servizio delle istituzioni e dei cittadini, non un terreno di occupazione politica. Desidero ringraziare il presidente uscente Giuseppe Busia per il lavoro svolto in questi anni con competenza, rigore e indipendenza, a tutela della trasparenza e della legalità nella pubblica amministrazione. Il governo avrebbe dovuto garantire continuità a questo percorso, anziché piegare un’istituzione di garanzia alle logiche di appartenenza politica”, ha affermato la senatrice Enza Rando, responsabile nazionale Legalità e lotta alle mafie del Partito Democratico.

“Oltre la lottizzazione. Ma molto oltre. Che vergogna“, ha commentato su X il leader di Azione, Carlo Calenda.