Sud Italia, Mattarella: “Interesse nazionale che chi vi nasce possa restare o tornare”

Allarme sullo spopolamento del Paese: secondo l’Istat, tra il 2001 e il 2023 il Sud ha perso circa 730mila residenti

Questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a Napoli alla cerimonia per il 20° anniversario della Fondazione con il Sud. “Come dicono i quattro verbi della Fondazione, così chiaramente indicati, chi nasce nel Meridione possa scegliere liberamente di restarvi, possa tornarvi se fa esperienza altrove, e possa aggiungersi chi viene da fuori per arrivare nel Meridione. Questa è una chiave di sviluppo dell’intero Paese, un interesse nazionale dell’Italia, e quanti lavorano a questo scopo svolgono un compito prezioso nella vita della nostra comunità nazionale”, ha affermato il Capo dello Stato.

Demopolis-con il Sud: 7 italiani su 10 preoccupati per spopolamento

Le parole di Mattarella arrivano nello stesso giorno in cui l’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dirama i risultati dell’indagine condotta per per la Fondazione con il Sud a proposito dello spopolamento del nostro Paese. Cresce infatti la preoccupazione degli italiani sul tema: il 73% dei cittadini si dichiara preoccupato per il fenomeno e ritiene che debba essere affrontato con priorità. È un dato in crescita di 13 punti rispetto alla precedente rilevazione del marzo 2025. Al Sud la percentuale sale all’81%.

Particolarmente elevata è la preoccupazione per il trasferimento delle giovani generazioni all’estero o al Centro-Nord: riguarda l’82% degli italiani, con percentuali che vanno dal 74% del Settentrione al 92% del Mezzogiorno. Il calo delle nascite preoccupa invece 8 italiani su 10, con un dato sostanzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale. Secondo i dati Istat richiamati nel rapporto, tra il 2001 e il 2023 il Mezzogiorno ha perso circa 730mila residenti. Le proiezioni al 2080, anche negli scenari meno pessimisti, indicano una perdita stimata di circa 8 milioni di abitanti, con una forte contrazione delle fasce giovanili.

Per il 69% degli intervistati, la misura più efficace per contrastare lo spopolamento è la creazione di opportunità di lavoro nei territori interessati. Seguono gli incentivi fiscali e le agevolazioni per imprese e giovani (61%), il miglioramento del trasporto pubblico e della mobilità (56%), il sostegno all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa nei piccoli borghi (54%) e il potenziamento dei servizi educativi, sanitari e alla persona (51%). Il 62% degli italiani ritiene che i progetti di rigenerazione locale debbano essere promossi congiuntamente dalle istituzioni, dalle imprese e dal privato sociale, mentre solo un terzo affiderebbe questo compito esclusivamente alle istituzioni.