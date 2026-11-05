Fine vita, il governo è pronto a impugnare la legge regionale del Veneto

Il Consiglio dei ministri sarebbe pronto a impugnare la legge regionale del Veneto sul fine vita. È quanto confermano a LaPresse diverse fonti di governo. Non è ancora certo che il provvedimento arrivi già nella riunione del Cdm di oggi perché, sebbene i termini dell’impugnativa alla Consulta scadano domenica, ci sarebbe qualche giorno in più per ragionare sulla scelta, viene spiegato. Anche se dovesse slittare all’inizio della settimana prossima, comunque, la decisione sembrerebbe presa e andrebbe in continuità – fanno notare le stesse fonti – con le analoghe impugnative delle leggi di Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, fermo restando che la stessa Corte Costituzionale ha già richiamato il Parlamento sulla necessità di una normativa nazionale in merito. La differenza è invece politica, perché il Veneto è una regione di centrodestra e uno dei principali ‘sponsor’ della legge è stato l’ex governatore Luca Zaia. Ciò non toglie – viene spiegato – che non impugnarla esporrebbe al rischio di ricorsi da parte delle altre altre ragioni che hanno subito l’impugnativa.