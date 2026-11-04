Partito Capibara, il programma di Dibitonto: “24 ore di lavoro a settimana e patrimoniale del 100% oltre i 6,66 milioni”

Davide Dibitonto, noto sui social come Xeno Dibi, illustra a LaPresse il programma del Partito Capibara. Una settimana lavorativa di 24 ore, un salario minimo di 1.560 euro al mese, casa, utenze, cibo, trasporti, salute e cultura gratis per tutti, il tutto finanziato da una patrimoniale del 100% sui patrimoni oltre i 6,66 milioni di euro. “Il Partito Capibara è l’atto di irruzione di un’idea nella realtà, perché è un tipo di politica profondamente diverso rispetto alla politica tradizionale alla quale siamo abituati”, ha spiegato.