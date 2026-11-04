Manovra 2027, scintille tra Salvini e gli alleati sulle pensioni. Dibattito su condono edilizio e i tagli alla scuola

Ancora tensioni nel governo sulla manovra 2027. Si accende il dibattito su più fronti, dalle pensioni ai tagli agli organici della scuola, mentre Fratelli d’Italia lavora a un emendamento sulla riapertura dei termini del condono edilizio del 2003.

Botta e risposta Salvini Osnato

Matteo Salvini, in particolare, torna a insistere sulla battaglia del Carroccio per il superamento della legge Fornero. “Per chi vorrà andare in pensione a 64 anni dal 2027 il fondo per la previdenza per quello è stato disegnato, non per altro. E quindi, come io rispetto gli altri, conto che tutti rispettino quella che è la priorità della Lega, che è il superamento della legge Fornero che è quota 64 a partire già dal 2027”, dice il vicepremier leghista.

Non si lascia attendere la risposta di parte di Fratelli d’Italia. “Ho letto” che “Salvini dice che bisogna rispettare i patti. Noi li rispettiamo, nel rispettare i patti non c’era da chiedere più di quello che si ha avuto. Lui dice che l’accantonamento serve a superare la quota 100 e io sono d’accordo”, chiarisce il deputato meloniano Marco Osnato, presidente della commissione Finanze di Montecitorio, secondo cui “ci sono ancora un po’ di aggiustamenti da fare sui temi previdenziali ma magari li faremo in Parlamento”. Il riferimento è al tema delle rivalutazione pensionistiche, su cui anche Forza Italia ha annunciato aggiustamenti.

Il condono edilizio

Ad accendere il dibattito in maggioranza è anche l’emendamento di FdI che ha l’obiettivo di consentire di sanare le difformità edilizie in Campania, che con la giunta Bassolino non aveva aderito alla sanatoria del governo Berlusconi. La riapertura dei termini per il condono 2003 è una pdl della deputata campana di FdI Imma Vietri, il cui testo era stato presentato in un emendamento alla manovra lo scorso anno in Senato, poi trasformato in un ordine del giorno nelle fasi finali dell’esame in commissione e approvato. Quindi, secondo fonti di FdI, l’orientamento è che lo stesso testo verrà ripresentato quest’anno, forti dell’approvazione di quell’odg.

I tagli alla scuola

Ma a far discutere sono anche le parole di Salvini sui circa 7mila tagli agli organici della scuola in manovra, contro cui si sono scagliati i presidi e i sindacati, oltre alle opposizioni. “Io non ne sapevo niente, e sono segretario del partito”, osserva il leader leghista, a margine dell’inaugurazione dell’Eicma, alla Fiera di Rho, rispondendo a chi gli chiedeva se non fosse strano che non sapesse nulla pur esprimendo la Lega il ministro dell’Economia, ovvero Giancarlo Giorgetti. “Sicuramente il taglio al mondo della scuola in questo momento è qualcosa su cui ragionare e come Lega qualche proposta la faremo. Il Parlamento – sottolinea il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti – è lì per intervenire laddove si ritenga giusto intervenire”.

Le opposizioni

Si scatena una ridda di reazioni da parte delle opposizioni. Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, mostra sui social una targa rivolta al governo con la scritta ‘Andate a casa’ e commenta: “In conferenza stampa è la manovra delle meraviglie, e adesso ogni giorno che passa scopriamo che non hanno letto bene, non sanno quello che hanno approvato. Ma che ci stanno prendendo in giro? Basta con questi teatrini”. E non solo. Il leader di Azione, Carlo Calenda, attacca Salvini su X: “Il vicepresidente del Consiglio: ‘Io non c’ero e se c’ero dormivo’. Ma accompagnarlo alla porta, Giorgia Meloni?”.

Anche Angelo Bonelli, co-leader di Avs, sbotta: “Ma Salvini dorme durante le riunioni del Consiglio dei ministri? Siamo di fronte a un governo di inetti. È uno spettacolo indecente. Basta con questa farsa, si torni alle elezioni”. E il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, non le manda a dire: “Ormai siamo alla commedia dell’assurdo. Salvini scopre i tagli alla scuola decisi dal suo stesso governo, dice di non saperne nulla e promette di correggerli. Ma dov’era quando il Consiglio dei ministri approvava la manovra? E soprattutto, ha avvertito Giorgetti, ministro dell’Economia e suo compagno di partito?”.

Il taglio all’organico scolastico spiegato da Fratelli d’Italia

In seguito, fonti del Carroccio fanno sapere che “tecnici e parlamentari della Lega sono al lavoro per individuare le risorse necessarie a evitare i tagli ipotizzati agli organici del mondo della scuola”. I circa 7mila posti in meno rappresentano un numero contenuto e non inciderà sul numero degli alunni per classe, è il ragionamento alla base. “Non ci sono stati tagli ma una riduzione del turn over – che non è un taglio – di una percentuale minima, vicina all’1%. In Italia c’è un insegnante ogni 10, nella media europea uno ogni 15, in Francia ogni 17″, sottolinea dal canto suo Osnato (FdI).

Ma c’è anche chi fa presente che in Italia c’è una percentuale molto alta di supplenze, tra 200 e 250mila unità l’anno, e nella valutazione dovrebbe rientrare questa peculiarità. A incidere sul conteggio ci sarebbe pure il numero più alto di insegnanti di sostegno in Italia rispetto agli altri Paesi Ue. In ogni caso, si fa notare che le coperture per eventuali emendamenti non sarebbero alte, visto il taglio considerato ridotto di posti a fronte di un numero elevato di supplenze. Certo è che andare a sforbiciare nell’anno pre-elettorale sulla scuola, un tema molto sensibile – è il ragionamento di alcune fonti di maggioranza – rischia di diventare un boomerang.