4 novembre 2026, Sergio Mattarella all’Altare della Patria e in cielo le Frecce Tricolori

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, è arrivato all’Altare della patria per le celebrazioni in occasione del 4 novembre. Presenti anche la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa e il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso. Il momento è stato suggellato dal sorvolo delle Frecce Tricolori. Il capo dello Stato ha depositato una corona d’alloro in memoria dei caduti.