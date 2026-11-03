Ucraina, Conte: "Governo assente ai tavoli di pace ma pronto a investire 14 miliardi in armi"

“Il nostro governo è assente dai tavoli che contano e dove si decide il futuro della guerra in Ucraina, ma è ben concentrato invece quando si tratta di programmare 14 miliardi nel biennio per spese aggiuntive su armi e difesa. Intanto tagliano completamente e molto dolorosamente le pensioni, la scuola, la sanità pubblica boccheggia, ce lo dicono anche le regioni di centrodestra che così non si riducono le liste d’attesa”. Sono le parole del leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un evento a Roma. “Anche la popolazione, le famiglie, il ceto medio, sono completamente sopraffatte da rincari e tasse – aggiunge – Il governo che fa? Programma con la legge di bilancio delle mancette elettorali e anche le targhe personalizzate. Ecco, così è l’Italia che loro vogliono e invece dobbiamo assolutamente cambiare registro; dobbiamo far crescere questo Paese nel segno dell’equità, nel segno di uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo sociale”.