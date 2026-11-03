Reddito di cittadinanza e patrimoniale, Conte apre: "Proposte sui tavoli per sostenere chi ha bisogno"

“Patrimoniale? Di queste cose ne parliamo ai tavoli che adesso sono partiti, come sapete. Ci sono i nostri rappresentanti. Già in settimana si riuniranno e inizieranno a lavorare concretamente”, ha detto il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, a margine della presentazione di un libro a Roma. Conte ha poi parlato anche del reddito di cittadinanza: “Noi abbiamo delle proposte per quanto riguarda una seria redistribuzione. Si sono accumulate tante disuguaglianze e tante iniquità. Se questo è il tema, noi abbiamo delle proposte assolutamente molto articolate ed elaborate, ma ci confronteremo. Il reddito sicuramente, che rimane e non è stato cancellato, oggi si chiama reddito di inclusione, non è stato cancellato neppure da Meloni. Quando parlate di reddito di cittadinanza ricordatevi che ha cambiato solo nome e hanno fatto cassa sui poveri per arricchire i colossi delle armi, per arricchire aziende energetiche, per arricchire banche e imprese assicurative. Il problema è che va assolutamente rivisto in modo che sia veramente utile per chi è realmente in difficoltà. E da questo punto di vista, anche qui ci sono proposte, ovviamente, che sono state anche rielaborate alla luce dell’esperienza fin qui maturata e ci confronteremo ai tavoli”.