Manovra 2027, Salvini: "Sono segretario della Lega e non sapevo nulla su tagli a scuola"

“Io non ne sapevo niente, e sono segretario del partito”. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione dell’Eicma, rispondendo a chi gli chiedeva se non fosse strano che non sapesse nulla dei tagli previsti nella manovra all’istruzione, pur esprimendo la Lega il ministro dell’Economia. “Sicuramente il taglio al mondo della scuola in questo momento è qualcosa su cui ragionare e come Lega qualche proposta la faremo”. Non ve l’aspettavate però? “No, io non ne sapevo niente” ma “ripeto: il Parlamento è lì per intervenire laddove si ritenga giusto intervenire”.