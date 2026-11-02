25 aprile, Vannacci: “Parteciperei anche a una cena per ricordare la marci su Roma”

“Se andrei alla manifestazione del 25 aprile? Quando il 25 aprile diventerà una festa conciliante, sì. Se continua a essere un modo per dividere i buoni dai cattivi, mi dispiace ma non è questo il mio spirito”. Lo ha detto il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, parlando con i cronisti in piazza Oberdan, a Milano. “Ho partecipato al 25 aprile tantissime volte vestendo un’uniforme e rendendo onore ai caduti e alla Repubblica, l’ho fatto con grande fierezza e con grande onore. Quindi, non vedo quale sia il problema”, ha proseguito.

“La marcia su Roma del 29 ottobre 1922 è una data storica, quindi se abbiamo delle persone che si interessano di storia e che vogliono ripercorrere quei momenti storici, non vedo quale sia il problema: parteciperei a una cena sul tema”, ha aggiunto.