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lunedì 2 novembre 2026

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25 aprile, Vannacci: “Parteciperei anche a una cena per ricordare la marci su Roma”

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“Se andrei alla manifestazione del 25 aprile? Quando il 25 aprile diventerà una festa conciliante, sì. Se continua a essere un modo per dividere i buoni dai cattivi, mi dispiace ma non è questo il mio spirito”. Lo ha detto il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, parlando con i cronisti in piazza Oberdan, a Milano. “Ho partecipato al 25 aprile tantissime volte vestendo un’uniforme e rendendo onore ai caduti e alla Repubblica, l’ho fatto con grande fierezza e con grande onore. Quindi, non vedo quale sia il problema”, ha proseguito.

La marcia su Roma del 29 ottobre 1922 è una data storica, quindi se abbiamo delle persone che si interessano di storia e che vogliono ripercorrere quei momenti storici, non vedo quale sia il problema: parteciperei a una cena sul tema”, ha aggiunto.