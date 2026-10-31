Mattarella: “In tempi di incertezza, il futuro va disegnato dai giovani”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi pomeriggio al Quirinale una delegazione di Villa Nazareth, Collegio universitario di merito, guidata dal Cardinale Pietro Parolin, Presidente della Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth e dell’Associazione Comunità Domenico Tardini, in occasione dell’80°anniversario della fondazione. Nel suo intervento, Mattarella ha affermato che quelli che viviamo “sono tempi non facili, sono tempi particolarmente complessi, in cui l’incertezza è una cifra diffusa, in qualche momento è addirittura l’imprevedibilità che sembra la cifra di questi anni nella vita internazionale. Ma questa incertezza fa pensare che in realtà il futuro non è precostituito, dipende da noi. Va disegnato, e va disegnato particolarmente dai giovani che si apprestano ad assumere ulteriormente, perché già l’hanno assunta, la guida della nostra società”.

“È questo costruire, questo tradurre valori in comportamenti concreti, questo costruire la nostra società il vostro compito, accompagnati dagli ex allievi”, ha aggiunto. “Ed è un compito di cui il nostro Paese ha estremo bisogno, come ne ha bisogno per la verità l’intera comunità mondiale. Per questo la riconoscenza che esprimo è davvero sincera per questo ruolo, perché Villa Nazareth esprime, come alternativa alla rassegnazione e alla chiusura in se stessi, l’assunzione di responsabilità e costruzione nel futuro in base a valori positivi. Questa seconda strada ispira responsabilità, trasmette fiducia, e ne abbiamo bisogno”.

Il presidente della Repubblica: “In questo periodo è importante ribadire il senso di comunità”

Il nostro Paese “ha un gran bisogno di sviluppare, sempre più acquisendolo, il senso della comunità”, ha continuato Mattarella. Questo senso di comunità “trova nel nostro paese, per la verità, tante manifestazioni. Vi sono fenomeni, iniziative, manifestazioni che manifestano nel nostro corpo sociale una sensibilità alla solidarietà, alle esigenze altrui particolarmente alta. Ma in questo periodo vi è un gran bisogno di ribadire l’importanza e il senso di comunità, ed è quello che appunto Villa Nazareth manifesta, e di questo senso di comunità è sottolineatura particolarmente significativa il legame che si è sviluppato nel tempo con gli ex allievi”.