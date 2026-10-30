Regione Marche, Acquaroli all’evento nazionale Confcommercio

L’intervento da remoto del presidente della regione è stato un focus su borghi, turismo e tutela del commercio

Commercio di prossimità, destagionalizzazione del turismo, cultura, artigianato ed enogastronomia quali strumenti fondamentali per la rigenerazione dei borghi, preservare l’autenticità territoriale e contrastare lo spopolamento delle aree interne. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, intervenuto all’evento nazionale di Confcommercio dedicato alle città italiane e alle loro economie urbane ‘inCittà’.

Il presidente Acquaroli: “110 milioni per interventi integrati di valorizzazione territoriale”

“Le Marche sono una realtà unica nel panorama nazionale, costituita da centri di piccole dimensioni che custodiscono un patrimonio straordinario di storia, cultura e tradizioni. Abbiamo costruito una strategia complessiva di rigenerazione dei borghi investendo nella scorsa programmazione europea 110 milioni di euro per sostenere interventi integrati di valorizzazione territoriale. La soddisfazione maggiore è aver visto rinascere interesse verso luoghi che per molti anni erano stati considerati marginali o destinati esclusivamente alla conservazione della memoria. Oggi i borghi sono tornati al centro delle politiche pubbliche, delle strategie delle imprese e dell’attenzione dei visitatori”.

Dai musei fino alla tavola: “Le Marche – continua – possono contare su un patrimonio unico, che va dalle figure di Rossini, Raffaello e Leopardi alle eccellenze agroalimentari e vitivinicole, fino alle produzioni manifatturiere che rappresentano da sempre un punto di forza della nostra economia”.

Con la massima attenzione al commercio che Acquaroli considera “un presidio fondamentale per la vita dei borghi. Un servizio indispensabile per i residenti e per chi sceglie di visitare questi territori. Con l’ultima norma approvata,- ha ricordato il presidente – abbiamo voluto difendere l’autenticità della regione, chiedendo ai Comuni di valorizzare i luoghi simbolo delle nostre città e dei nostri borghi. Le piazze, le vie storiche e le attività che raccontano la nostra identità sono un patrimonio da preservare e tramandare”.

E infine: “Per contrastare lo spopolamento è necessario garantire non solo opportunità di lavoro, ma anche scuole, trasporti, servizi e attività economiche di prossimità. In questa direzione la digitalizzazione può rappresentare un importante strumento di supporto e innovazione per le imprese commerciali”.