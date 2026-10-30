Campo largo, i leader annunciano: “Programma entro novembre e primarie a febbraio”

Si è tenuta oggi la riunione annunciata la settimana scorsa dai principali esponenti del centrosinistra: la call è durata oltre tre ore

Si è conclusa dopo oltre tre ore la riunione tra i leader del campo largo Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. I quattro hanno annunciato con una nota comune che “dalla settimana prossima inizierà il confronto per definire il programma della coalizione entro novembre. Parteciperanno ai tavoli le forze di opposizione rappresentate in Parlamento che condividono l’urgenza di costruire un’alternativa di governo alla destra“.

I leader hanno poi “concordato che le primarie si terranno entro il mese di febbraio con l’obiettivo di farne un importante appuntamento di partecipazione democratica, in modo da assicurare una leadership che sia pienamente sostenuta da ogni forza del campo progressista”

“Abbiamo convenuto di organizzare a dicembre una mobilitazione a carattere nazionale per l’alternativa a 4 anni di governo Meloni che hanno prodotto carovita, crescita prossima alla zero e aumentato le diseguaglianze. La manifestazione sarà condivisa con le forze di opposizione e sarà aperta alle forze sociali del paese e alla società civile”, hanno aggiunto i leader.

Da leader perimetro tavolo: dentro Iv, +Eu, Progetto civico e Più Uno

La call tra i leader del campo largo è servita anche a definire un primo perimetro delle forze centriste che siederanno al tavolo programmatico. Ai tavoli potranno partecipare rappresentanti di Italia viva e Più Europa (presenti in Parlamento da inizio legislatura); Progetto civico Italia di Alessandro Onorato (che ha adesso una componente in Senato insieme ad Avanti-Psi) e anche Più Uno di Ernesto Maria Ruffini e di Franco Gabrielli, grazie alla ‘rappresentanza’ alla Camera di Bruno Tabacci.