Campi Flegrei, Musumeci su mancata pubblicazione Decreto: "Problema burocratico non politico"

“Non rispondo, il decreto è stato deliberato le procedure non le segue il ministro. Il Governo ha adottato un piano decennale che mai si era visto. È un problema burocratico non politico, bisogna conviverci con questa realtà, lo sfollato riceve dallo Stato circa 900 euro per affrontare le spese di un altro immobile ed è il massimo che lo Stato può fare”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, giovedì mattina a Napoli a margine dell’apertura di Port &Shipping Tech, la main conference della Naples Shipping Week, la manifestazione internazionale dedicata all’economia del mare.