Campi Flegrei, la replica del sindaco di Pozzuoli a Musumeci: "Non c'è più tempo, aspettiamo concretezza"

“Siamo stufi, siamo stanchi e le difficoltà ricadono sui sindaci”. Lo ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni che giovedì mattina si è recato alla Stazione Marittima di Napoli per chiedere al ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, notizie circa la mancata pubblicazione del decreto Campi Flegrei annunciato dal governo il 13 ottobre. “Il ministro ha detto che il decreto è a Palazzo Chigi, i tempi del Governo non coincidono con le esigenze della comunità puteolana. La popolazione sta soffrendo è un problema nazionale, abbiamo bisogno di aiuto e ci aspettiamo che il governo intervenga in maniera seria e concreta“, ha aggiunto.