Vaccini, Mattarella: "Opposizione sconcertante, bisogna rispettare la scienza contro le fake news"

(LaPresse) ” La ricerca e la scienza salvano vite umane, in numero sempre maggiore, eppure dobbiamo tuttora constatare che si diffondono e sono presenti credenze irrazionali e fake news distruttive, inchiodando nella paura parti, sia pur piccole, di popolazione. L’opposizione pregiudiziale ai vaccini è uno dei sintomi più sconcertanti: quando ci troviamo davanti a fatti dolorosi di cronaca, con adulti o bambini che rischiano o addirittura perdono la vita che avrebbero potuto facilmente difendere, si avverte l’esigenza di contrastare l’opera di chi cerca di avvelenarne l’opinione”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo nel corso della celebrazione de ‘I Giorni della Ricerca’, al Quirinale.