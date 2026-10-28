Manovra 2027, via libera del Cdm. Meloni: “Legge di bilancio da circa 26 miliardi”

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato la legge di bilancio. Previsto un fondo previdenziale per i nuovi nati da 100 euro all’anno fino alla maggiore età. La misura è stata inserita su input del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “Con questa manovra facciamo un altro passo in avanti e quindi alziamo la soglia del secondo scaglione di Irpef, quella al 33%, fino a 55mila euro che si traduce in un beneficio massimo di circa 500 euro l’anno”, ha detto in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni.
Punti chiave
- Cisl: "Alcune scelte in direzione da noi indicata, altre da migliorare"
- Meloni: "Per ogni nuovo nato 'salvadanaio' con 100 euro da Stato"
- Meloni: "Parte risorse Nec per climatizzatori e pompe calore in scuole"
- Meloni: "Premio per lavoratori under 30, 2.500 euro tassati all'1%"
- Meloni: "Rendiamo strutturale stop bollo auto, ok a targhe personalizzate"
- Meloni: "Flat tax autonomi fino a 100 mila euro"
- Meloni: "Alziamo soglia secondo scaglione Irpef fino a 55 mila euro"
- Giorgetti: "Discussione in Parlamento tenga fede a rotta su sicurezza conti"
- Meloni: "Attualmente nessuna misura su tredicesime"
- Giorgetti: "Lievitata? Io non ho mai detto vale 24 o 20 mld"
“In attesa di leggere il testo del disegno di legge di bilancio, la nostra è una valutazione articolata: ci sono scelte che vanno nella direzione indicata dalla Cisl, altre da migliorare e diversi aspetti da verificare nel dettaglio. Di certo la coperta è stretta, perché dei 26 miliardi della manovra più della metà vincolati dalle clausole europee di salvaguardia. Con margini così ridotti, è apprezzabile che il governo abbia evitato logiche elettorali e bonus a pioggia, concentrando le poche risorse su scelte selettive”. E’ quanto sottolinea la Cisl in una nota sulla manovra varata stasera dal Governo. “Sul fisco, l’aliquota del 33% estesa fino a 55mila euro dà un primo segnale al ceto medio, come avevamo chiesto. Ci impegneremo per andare oltre, alzando la soglia a 60mila euro e recuperando risorse con la sterilizzazione del beneficio sopra i 100mila. Positiva la conferma, per circa 9 miliardi, delle misure in scadenza, che dovrebbero comprendere il finanziamento della legge sulla partecipazione, da rendere strutturale e la detassazione all’1% dei premi di produttività contrattati al livello decentrato, da portare a zero, il bonus mamme e gli sgravi per chi assume. Apprezzabile l’incremento di dotazioni per la Zes unica”, aggiunge la Cisl, che reputa positivi “anche i 3,4 miliardi in più al Fondo sanitario nazionale, con una quota destinata agli stipendi dei medici di pronto soccorso, la prima linea della sanità pubblica”.”Il pacchetto giovani raccoglie nostre sollecitazioni, anche nel diritto all’abitare, e ci auguriamo che diventi strutturale, perché chi entra nel lavoro ha bisogno di certezze. Vanno nella giusta direzione il rafforzamento dei congedi parentali, soprattutto per le famiglie con più figli, e il sostegno alle imprese energivore. Giusto chiamare a contribuire banche, assicurazioni, imprese energetiche e giochi: è la strada del contributo di solidarietà sui superprofitti che abbiamo indicato, da estendere alle multinazionali del digitale”, aggiunge il sindacato, che non condivide invece “la soglia del forfettario portata a 100mila euro, che a parità di reddito allarga la distanza tra autonomi da una parte, lavoratori dipendenti e pensionati dall’altra. L’esenzione permanente dal bollo auto, poi, non deve tradursi in minori risorse per Regioni ed enti locali, cioè in meno servizi ai cittadini”.(
“Prevediamo” nella manovra “una misura dedicata a ogni nuovo nato. Questa è una misura che a me e al ministro Giorgetti piace particolarmente. Per ogni bambino che nasce, l’Inps aprirà una posizione previdenziale, come fosse un piccolo salvadanaio, nel quale lo Stato verserà inizialmente una quota di 100 euro di benvenuto, ma in questo salvadanaio i genitori e i familiari potranno continuare, negli anni successivi, ad alimentare questo conto”. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “La somma di questo salvadanaio non sarà tassabile, non sarà pignorabile, non sarà utilizzabile fino ai 18 anni di vita di questo nuovo nato – spiega -, salvo che non sia per un’emergenza straordinaria, ma in quel caso servirebbe l’autorizzazione di un giudice tutelare e al compimento dei 18 anni questo ragazzo o questa ragazza potrà riscattare questa somma e utilizzarla per iscriversi all’università, per avviare un’attività o per alimentarla come futura forma di previdenza complementare. Quindi più figli si fanno, più lo Stato è presente e anche quest’anno abbiamo cercato di dare risposte da questo punto di vista”.
“Abbiamo deciso di utilizzare una parte delle risorse della National escape clause per dotare tutte le scuole italiane di climatizzatori e pompe di calore, e rendere così più vivibili le nostre aule. È una richiesta che arriva dalle famiglie, dagli insegnanti, dai ragazzi. È una questione oggettivamente di civiltà. Nessuno dovrebbe studiare al freddo o a 35 gradi a giugno, e se in passato invece di dedicare le risorse a comprare degli utilissimi banchi a rotelle ci si fosse occupati anche di questo oggi staremmo meglio”. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.
“In questa manovra abbiamo destinato un capitolo specifico ai giovani. Queste settimane abbiamo visto scendere in piazza tanti ragazzi, abbiamo anche assistito a inaccettabili immagini di violenza e di devastazione. Voglio essere chiara: noi non diamo risposte a chi sfascia le vetrine, noi vogliamo dare risposte ai tanti ragazzi che vogliono dimostrare il loro talento, che vogliono studiare, che vogliono lavorare, che vogliono poter affittare una casa in una nazione che troppo spesso si dimentica di loro nei fatti, salvo poi magari strumentalizzarli quando serve a scopo politico e quindi qui c’è un pacchetto di misure”. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda il tema del punto salario, spiega “introduciamo un premio per i giovani lavoratori under 30, 2.500 euro tassati all’1% che si possono ricevere tanto in 12 mensilità quanto in un’unica soluzione. Vogliamo che un ragazzo che inizia a lavorare in Italia senta che questa nazione vuole spronarlo e vogliamo fare tutto quello che possiamo perché i ragazzi italiani non ritengano che per costruirsi un futuro bisogna fare le valigie e andarsene da questa nazione”.
“Rendiamo strutturale il bollo auto secondo come lo avevamo licenziato in uno degli ultimi Consigli dei ministri, quindi niente bollo auto sulle auto di piccola e media potenza fino a 80 kilowatt e sulle moto. Parliamo di circa il 70% dei veicoli in circolazione”. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “In molti avevano tentato di sminuire questa misura sostenendo che fosse una ‘mancetta elettorale’ anche perché valeva solo per il 2027 – ricorda -, verranno smentiti perché troveranno nero su bianco quello che avevamo ampiamente detto e cioè che la misura è strutturale e definitiva, almeno fino a quando governa il centrodestra perché al centrosinistra abbiamo scoperto che il bollo piace, e quindi non possiamo dire per gli altri”. “Sempre a proposito di auto, nota che si potrebbe definire di colore, introduciamo la possibilità per chi se ne vorrà avvalere di avere delle targhe personalizzate, cioè ci si potrà più o meno sbizzarrire come si ritiene, ovviamente sostenendo un costo e qualcosa mi dice che la creatività degli italiani qui potrebbe farsi vedere”, conclude la premier.
“In materia di tassazione Irpef interveniamo anche sul regime forfettario degli autonomi, altra misura alla quale teniamo molto. Alziamo la soglia per accedere al regime da 85 a 100mila euro. Per quello che riguarda il regime di esenzione Iva, abbiamo un anno per negoziare con la Commissione europea perché lì serve una autorizzazione dalla Commissione”. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.
“Per quanto riguarda il tema dell’Irpef, con le manovre precedenti noi avevamo reso strutturale il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi, poi accorpato i due scaglioni Irpef, poi abbassato l’aliquota tra 28mila e 50mila euro al 33%. Misure con le quali complessivamente questo governo ha scelto di far rinunciare allo Stato circa 21 miliardi di euro che con i governi precedenti lo Stato introitava e che invece ora rimangono nelle tasche dei cittadini. Con questa manovra facciamo un altro passo in avanti e quindi alziamo la soglia del secondo scaglione di Irpef, quella al 33%, fino a 55mila euro che si traduce in un beneficio massimo di circa 500 euro l’anno”. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “Chiaramente qualcuno potrebbe dire che è ancora poco, se avessimo potuto avremmo fatto ancora di più – sottolinea -, però anche qui insisto è un provvedimento che va letto insieme a quelli già fatti precedentemente”.
“Mi ritengo molto soddisfatto di continuare a garantire la sicurezza della finanza pubblica italiana in un contesto non favorevole da nessun punto di vista. Auspico che la discussione in parlamento mantenga fede a questo indirizzo di rotta”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa al termine del Cdm sulla manovra.
“L’intervento sulle tredicesime? Non c’è attualmente la misura all’interno della legge di bilancio”. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.
“La manovra è lievitata? Non lo so, io lavoravo e mentre scrivevate io lavoravo. Io non ho mai detto che erano 24, né 20. Ho detto parlo alla fine di questo duro lavoro dicendovi quanto è”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa al termine del Cdm sulla manovra, rispondendo a una domanda sull’entità della manovra, di 26 miliardi e non 23,5.
“Avevo detto che il mio obiettivo era fare una manovra di bilancio seria, e questa è una manovra seria. Conferma che il lavoro che abbiamo fatto in questi anni per rafforzare il rapporto di fiducia, non soli delle agenzie di rating o degli osservatori internazionali, ma dei risparmiatori italiani, lo conferma il successo del Bpt Valore, continua”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa al termine del Cdm sulla manovra.
“Avendo fissato qual era la rotta, credo che alla fine ci sia stata anche una discreta composizione delle aspettative dei partiti e al manifesto elettorale di questo governo. Mi ritengo molto soddisfatto”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa al termine del Cdm sulla manovra.
“Sono particolarmente soddisfatto per il segnale importante che abbiamo dato al ceto medio, attraverso la riduzione dell’Irpef. Il ceto medio è quello che in questi momenti di crisi generale internazionale soffre di più”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nella conferenza stampa al termine del Cdm sulla manovra.
“Con questa legge di bilancio confermiamo tutti i provvedimenti inseriti nella precedente manovra che sarebbero terminati alla fine di quest’anno. Quindi un pacchetto di misure che già da solo vale circa 9 miliardi di euro”. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.
“Sugli affitti a canone concordato l’aliquota della cedolare secca scende dal 10 al 5%, ma per chi affitta a canone concordato a un giovane fino a 35 anni la cedolare secca è all’1%. Significa che chiaramente per il proprietario converrà affittare a un canone concordato, e converrà molto affittare a canone calmierato a un giovane, piuttosto che a normale prezzo di mercato o tenere la casa sfitta o magari affittarla in nero”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del Cdm sulla manovra. “Più case sul mercato, affitti più bassi e più giovani che possono uscire di casa e farsi un vita”, ha aggiunto.
È terminato dopo circa un’ora e mezzo il Consiglio dei ministri che ha approvato il disegno di legge di bilancio. A breve nella sala stampa di palazzo Chigi si terrà una conferenza con gli esponenti del governo interessati ai provvedimenti assunti in Cdm.
Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato la legge di bilancio.