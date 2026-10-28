Manovra 2027, via libera del Cdm. Meloni: “Legge di bilancio da circa 26 miliardi”

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato la legge di bilancio. Previsto un fondo previdenziale per i nuovi nati da 100 euro all’anno fino alla maggiore età. La misura è stata inserita su input del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “Con questa manovra facciamo un altro passo in avanti e quindi alziamo la soglia del secondo scaglione di Irpef, quella al 33%, fino a 55mila euro che si traduce in un beneficio massimo di circa 500 euro l’anno”, ha detto in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni.