Manovra, Tajani: "Contributi anche da banche e assicurazioni ma non tassa su extraprofitti"

(LaPresse) – “In manovra ci saranno contributi da più settori finanziari, non soltanto da banca e assicurazioni, ci saranno contributi anche da altri settori che vivono, come dire, in condizioni positive, ma non saranno certamente degli interventi che metteranno in alcun modo a repentaglio la solidità di queste di questo settore. Saranno escluse, come abbiamo chiesto e voluto, le banche di prossimità e saranno escluse anche le fondazioni bancarie che erogano sostegno al terzo settore. Questo proprio per non creare problemi al sistema inanziario di raccolta del del risparmio a livello territoriale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, intervenendo alla conferenza annuale di Confindustria Energia “Da questo punto di vista, è importante rassicurare questo settore – ha proseguito – e credo che da questa manovra si potrà trarre beneficio e trarranno beneficio anche coloro che oggi dovranno come in qualche modo dare un contributo”. Sulla tassa sugli extra profitti ha poi aggiunto: “La tassa non c’è perché poi non so che cosa sia l’extra profitto. e quindi ci saranno altri interventi diversi”.